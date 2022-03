AVISO: "Frauengeschichten. Lesung wider die Gewalt" zum Internationalen Weltfrauentag

Montag, 7. März 2022, um 18.00 Uhr im Großen Redoutensaal der Hofburg sowie im Livestream in der Mediathek des Parlaments

Wien (PK) - Am Vorabend des Weltfrauentags, welcher sich am 8. März zum 111. Mal jährt, lädt Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures zur Veranstaltung "Frauengeschichten. Lesung wider die Gewalt" ins Parlament in die Hofburg. Jede fünfte Frau in Österreich ist laut Aufzeichnungen des Vereins "Autonome Österreichische Frauenhäuser" von körperlicher und/oder sexueller Gewalt betroffen. Den Opfern soll mit der Veranstaltung eine Stimme gegeben sowie die Aufmerksamkeit für die Problematik geschärft werden. Für die künstlerische Gestaltung sowie die Moderation der Veranstaltung zeigt sich Schriftstellerin Julya Rabinowich verantwortlich. Ihr vielbeachteter Jugendroman "Hinter Glas" gibt Einblicke in die Facetten einer Gewaltbeziehung und die Geschichte einer Emanzipation. Die Lesung ausgewählter Texte zum Thema Gewalt gegen Frauen wird von den Ensemblemitgliedern des Burgtheaters Dorothee Hartinger, Dörte Lyssewski und Sabine Haupt durchgeführt. Texte aus "Die gelbe Straße" von Veza Canetti und "Blaue Frau" von Antje Rávik-Strubel zeigen die Lebensrealität von Frauen, die Gewalt erfahren haben.

Die Veranstaltung wird ab 18.00 Uhr live aus dem Großen Redoutensaal der Hofburg auf der Website des Parlaments übertragen und in der Mediathek des Parlaments unter dem Link www.parlament.gv.at/MEDIA/ abrufbar sein.

Veranstaltung: "Frauengeschichten. Lesung wider die Gewalt" zum Internationalen Weltfrauentag

Zeit: Montag, 7. März 2022, 18 Uhr, im Großen Redoutensaal, Parlament in der Hofburg

Anmeldung und Teilnahmebedingungen

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden. Für den Zutritt zu Parlamentsgebäuden gilt grundsätzlich die 3G-Regelung sowie FFP2-Maskenpflicht. Bitte informieren Sie sich kurz vor der Veranstaltung auf der Website des Parlaments über die aktuellen Zutrittsbedingungen. (Schluss) mar

