Gaspreise stabilisieren sich auf hohem Niveau

Jüngste Effekte durch russische Invasion zeigen sich im Österreichischen Gaspreisindex noch kaum

Wien (OTS) - Wien, 1. März 2022 – Der Österreichische Gaspreisindex (ÖGPI) steigt im März 2022 im Vergleich zum Vormonat Februar um 1,0 %. Gegenüber März 2021 liegt er um 455,5 % höher. Der von der Österreichischen Energieagentur berechnete Index steigt im März 2022 auf 442,21 Punkte. In den vergangen zwölf Monaten lag der ÖGPI im Schnitt bei 242,54 Punkten. Die jüngsten Effekte durch die russische Invasion in der Ukraine zeigen beim ÖGPI für den März 2022 noch kaum Einfluss. Der Berechnungszeitraum für den aktuellen ÖGPI ist der Februar 2022. Daher sind nur zwei Handelstage berücksichtigt, an denen Russland bereits einen Krieg gegen die Ukraine führte.

Hier finden Sie eine Grafik, die die Entwicklung des ÖGPIs in den vergangenen Jahren zeigt.

Alle weiteren Informationen zur Methodik sowie Details zum Haftungsausschluss finden Sie hier.



