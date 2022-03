FPÖ – Wurm: Schwarz-Grün verhöhnt Österreichs Strom- und Gaskunden

Statt Energiearmut zu bekämpfen, soll eine neue Energieberatungsstelle gegründet werden

Wien (OTS) - „Da kann man wirklich nur sagen ‚Thema verfehlt‘, wenn man sich den von den koalitionären Konsumentenschutzsprechern Peter Weidinger (ÖVP) und Ulrike Fischer (Grüne) eingebrachten Antrag betreffend ‚Ausbau der Energieberatung und zusätzliche Maßnahmen gegen Energiearmut‘ ansieht. Anstatt tatsächliche Maßnahmen gegen die explodierenden Gas- und Strompreise zu formulieren und umzusetzen, setzt Schwarz-Grün wieder einmal auf einen Placebo-Effekt“, so heute FPÖ-Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm.

„Mit einem ‚niederschwelligen Angebot zur Energieberatung‘ wird man die heimischen Konsumenten vor weiter steigenden Energiepreisen sicherlich nicht bewahren können. Offensichtlich will man nur wieder eine zusätzliche schwarz-grüne Behörde schaffen, wo man seine Parteigünstlinge jobmäßig versorgen kann. Als FPÖ stellen wir dieser unhaltbaren Vorgehensweise mit unseren alternativen Vorschlägen ein glasklares sachpolitisches Maßnahmenpaket gegenüber. Als Vorsitzender des Ausschusses für Konsumentenschutz habe ich deshalb die FPÖ-Anträge betreffend ‚Preismonitoring und Inflationsstopp in COVID-19-Zeiten‘ sowie betreffend ‚Preismonitoring, Inflationsstopp und Einführung einer Treibstoffpreisdeckelung‘ auf die Tagesordnung des nächsten Konsumentenschutzausschusses am 10. März 2022 gesetzt. Darüber hinaus vergessen wir als FPÖ auch nicht unsere ältere Generation und haben einen weiteren Antrag zur unmittelbaren Pensionsanpassung 2022 auf Grundlage der aktuell galoppierenden Inflationsentwicklung unter den Titel ‚Inflationsausgleich um 4,0 Prozent für alle Pensionen bis zur ASVG-Höchstpension (Pensionsanpassung 2022)‘ gestellt“, erklärte Wurm.

„Mit der FPÖ wirds wieder gerecht, während ÖVP und Grüne bei weitem nicht in der Lage sind, sich der aktuellen Herausforderung in einer anhaltenden Energie- und Inflationskrise zu stellen“, betonte Wurm.

