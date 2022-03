ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“-Premiere „Großarl – Tal der Almen“, „Landleben“-Doppel u. a. über die Gurktaler Alpen

Außerdem: Tagsüber umfangreiche Info-Strecke zum Krieg in der Ukraine mit „ORF III AKTUELL“ und „zeit.geschichte“-Doku

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am Mittwoch, dem 2. März 2022, von 9.30 bis 13.00 Uhr in „ORF III AKTUELL“ den neuesten Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine sowie den weiteren Themen des Tages. Anschließend um 13.00 Uhr folgt die „zeit.geschichte“-Doku „Putin – Russlands neuer Machtanspruch“. Um 13.50 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ wieder zurück und liefert voraussichtlich bis 17.20 Uhr ein umfangreiches Update zu den Ereignissen in der Ukraine.

Im Vorabend um 19.45 Uhr ist „Kultur Heute“ zu Gast in der Volksoper Wien. ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr trifft Direktor Robert Meyer zum Gespräch. Außerdem spricht sie mit Viktor Gernot und Drew Sarich über die Produktionen „Cabaret“ und „La Cage aux Folles“.

Im Hauptabend befasst sich eine neue „Heimat Österreich“-Dokumentation von Christian Papke mit dem „Großarl – Tal der Almen“ (20.15 Uhr). Die Region im Salzburger Pongau birgt eine Landschaftsidylle von bestechender Schönheit. Außenstehende blicken neidvoll auf die Menschen, die hier tagein tagaus leben dürfen. Wer die traditionelle bergbäuerliche Lebenskultur im Großarltal verstehen will, besucht am besten Senner Willi Gruber auf seiner 400 Jahre alten Hütte. Dort wird nach wie vor auf offenem Feuer gekocht, in der Stube gibt es einen gestampften Lehmboden und geschlafen wird oben im Heu. Anschließend um 21.05 Uhr präsentiert die „Landleben“-Reihe die Premiere „Bergleben in den Gurktaler Alpen“: Regisseur Leo Bauer zieht mit der Kamera durch die Region und zeigt etwa, wie das Leben von Hüttenwirtin Andrea Kerschbaumer verläuft, die ein Bergbauernkind war und heute die Drei-Wiesen-Hütte auf der Grebenzenalm auf fast 1.800 Metern Seehöhe bewirtschaftet. Um 21.55 Uhr folgt die Doku „Landleben: Auf den Steirer und Kärntner Almen“.

Danach widmen sich zwei Ausgaben von „treffpunkt medizin“ (ab 22.30 Uhr) dem Thema Fasten, beginnend mit der Dokumentation „Gesund durch Fasten“, gefolgt von „Jünger durch Fasten? Hungern & Heilen“ (23.20 Uhr). Der Abend schließt mit einer neuen Folge „Auf eine Melange mit Musalek“ mit dem Titel „Sprechen wir doch miteinander – Vom Monolog zum Dialog“ (0.05 Uhr).

