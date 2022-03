Das Medizinische Labor myLab erweitert Laborkapazitäten für den niedergelassenen Ärztesektor in OÖ und automatisiert Laborprozesse

Das smarte Labor

Linz (OTS) - Die Blutlaborszene steht inmitten eines deutlichen Paradigmenwechsels. Spätestens mit der Corona-Pandemie hat sich das Interesse und die Sensibilität für Laborwerte bei den Konsumenten massiv gesteigert. Als erstes Privatlabor im und für den niedergelassenen Ärztesektor Oberösterreichs nimmt das Medizinische Labor Dr. Paul Niedetzky die vollautomatisierte Laborstraße „ APTIO“ von Siemens Healthineers in Betrieb und erweitert damit deutlich die Blutprobenkapazitäten.

Die Labormedizin ist in den letzten Jahren zweifelsohne zu einer der medizinischen Disziplinen geworden, die zunehmend in den Fokus der Bevölkerung gerückt ist. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie war dafür verantwortlich, dass Konsumenten erstmals selbstständig ein Labor aufsuchten und sich mit unterschiedlichsten Laborwerten auseinandersetzten. Abgesehen von den Antigen- und PCR-Nachweisen von SARS-CoV-2 werden auch Bestimmungen wie Blutbild, Leber- und Nierenwerte, Gerinnungsparameter, oder Eisen- und Immunstatus immer häufiger eingefordert. „Durch die Pandemie beobachten wir ein verstärktes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung, das die Bereitschaft zu Vorsorgeuntersuchungen positiv beeinflusst. Nachdem der Weg in ein Labor zur Durchführung von Corona-Tests zur Selbstverständlichkeit geworden ist, suchen Probanden immer häufiger das Labor in Eigeninitiative auf, um mehr über ihre ‚inneren Werte‘ zu erfahren“, beschreibt Dr. Paul Niedetzky, Leiter von myLab.

Zusätzlich können niedergelassene Ärzte aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen nur mehr wenige, ausgesuchte Laborparameter direkt in den eigenen Ordinationen durchführen bzw. verrechnen, sodass viele junge Hausärzte mittlerweile die gesamte Laborarbeit in ein fachärztlich geführtes, niedergelassenes Labor wie myLab auslagern.

„Corona hat viele Entwicklungen im medizinischen Sektor beschleunigt, aber auch eingefordert. Wenn sich Therapien und Technologien, die erfolgreich gegen die Corona-Krankheit eingesetzt werden, im medizinischen Bereich etablieren können, profitieren die Patientinnen und Patienten davon. Das ist unser Ziel: Möglichst viel aus der Krise zu lernen und wirksame Konzepte daraus in den medizinischen Alltag zu implementieren“, meldet sich auch Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer zu Wort. „Ich gratuliere myLab zum gelungenen Umbau und zur neuen, automatisierten Laborstraße. Laboren kommt gerade in der Pandemiebekämpfung entscheidende Bedeutung zu. myLab hat darüber hinaus die Ansprüche an ein modernes Labor erkannt, indem es die neuesten Technologien und insbesondere die Möglichkeiten der Digitalisierung nützt, und so den Menschen umfassende Services anbietet. myLab leistet damit einen wesentlichen Beitrag nicht nur für unser hochwertiges Gesundheitswesen, sondern insbesondere für die optimale Versorgung und Information der Patientinnen und Patienten.“

