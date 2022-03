Endlich Erleichterungen beim Einlass in den Klub!

Die PensionistInnenklubs für die Stadt Wien lockern ihre Zugangsregel und ermöglichen allen, die die Voraussetzungen des Grünen Passes erfüllen, wieder den spontanen Klubbesuch.

Wien (OTS) - In den vergangenen Wochen und Monaten war auf Grund der pandemischen Entwicklung – in Abstimmung mit dem Gesundheitsdienst MA15 – ein Besuch der PensionistInnenklubs für die Stadt Wien ausschließlich Geimpften oder Genesenen in Verbindung mit einem gültigen PCR-Test möglich. Dies ändert sich jetzt dank einer einfacheren Zugangsregel.

Um Seniorinnen und Senioren den sicheren Klubbesuch künftig wieder zu erleichtern, wurde gemeinsam mit der MA15 ein neues Besuchskonzept entwickelt, das ab 1. März in Kraft tritt: So gilt ab sofort die 2G-Regel für den Einlass in den Klub. Willkommen sind all jene, die über einen gültigen Impf- oder Genesenen-Status verfügen und die Voraussetzungen für den Grünen Pass in Wien erfüllen. Der Besuch in den wienweit über 100 Klub-Lokalen ist damit genauso problemlos möglich wie etwa der Eintritt ins Gasthaus. Die bisher verpflichtende zusätzliche PCR-Testung entfällt.



„Gerade in dieser Zeit, in der sich viele ältere Menschen alleine und verunsichert fühlen, wollen wir Gemeinschaft und geselliges Beisammensein ermöglichen“, so Madlena Komitova, Leiterin der PensionistInnenklubs für die Stadt Wien.



Alle Klub-Lokale verfügen über COVID-Sicherheitskonzepte. Zur Risikovermeidung gilt etwa beim Eintritt und generell abseits des Platzes nach wie vor die Maskenpflicht. Die Belegung der Tische ist auf 4 Personen beschränkt. Selbstverständlich stehen allen Desinfektionsmittel beim Eingang gratis zur Verfügung.



Zusätzlich bieten die PensionistInnenklubs weiterhin verstärkt wienweit Aktivitäten im Freien sowie einen bunten Mix an Online-Angeboten. Infos dazu: www.pensionistenklubs.at

Hotline: 01/313 99 – 170 112

Mo – Fr 08:00 – 16:00 Uhr

Website: www.pensionistenklubs.at

Foto: © Sarah Bruckner/ KWP





