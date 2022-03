„WELTjournal / WELTjournal +“ über „Ukraine – Krieg in Europa“ und „Belarus – Russlands Vasall“

Am 2. März ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zum Krieg in der Ukraine zeigt das „WELTjournal“ – präsentiert von Patricia Pawlicki – am Mittwoch, dem 2. März 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Ukraine – Krieg in Europa“. Um 23.05 Uhr folgt die Dokumentation „Belarus – Russlands Vasall“.

WELTjournal: „Ukraine – Krieg in Europa“

Russlands Invasion in der Ukraine hat weltweit Entsetzen ausgelöst. Ganz Europa sieht sich betroffen, die europäische und globale Nachkriegsordnung ist damit aufgekündigt. Präsident Putin hat zudem die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt – eine in der Form noch nie dagewesene Eskalation. „WELTjournal“-Reporterin Vanessa Böttcher berichtet von der polnisch-ukrainischen Grenze, wo Zigtausende Menschen aus der Ukraine ankommen, um sich in Sicherheit zu bringen. ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz schildert die Lage in der Hauptstadt Kiew, auf die russische Lastwagenkolonnen zusteuern. „WELTjournal“-Reporter Patrick Hafner zeigt, wie sich die NATO-Osterweiterung auf den russisch-ukrainischen Konflikt ausgewirkt hat und wie sehr mit der aktuellen Eskalation die Gasversorgung Europas in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.

WELTjournal +: „Belarus – Russlands Vasall“

Der nördliche Nachbar der Ukraine, Belarus, ist Russlands engster Verbündeter. Von dort aus stoßen russische Truppen auf die Hauptstadt Kiew vor. Präsident Lukaschenko hatte sich zuletzt sogar bereiterklärt, russische Atomwaffen zu stationieren. Die belarussischen Staatsgrenzen zur Ukraine und zu Russland machen je etwa 1.000 Kilometer und insgesamt zwei Drittel des Grenzverlaufs aus. „WELTjournal +“ zeigt eine Reportage aus Belarus, das oft als „Sowjetistan“ und als Europas letzte Diktatur bezeichnet wird. In Belarus existiert immer noch die Todesstrafe, der Nachrichtendienst heißt dort weiterhin KGB, die Straßen sind nach Marx und Engels benannt und das Lenin-Denkmal schmückt den Hauptplatz von Minsk. Das ganze Jahr über finden Militärparaden und patriotische Aufmärsche statt, ein großer Personenkult umgibt den allmächtigen Präsidenten Lukaschenko. Er ist seit mehr als 25 Jahren ebenso umstrittener wie uneingeschränkter Herrscher von Belarus und der engste Verbündete von Russlands Präsident Putin.

