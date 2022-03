oe24.TV im Februar mit 1,4 Prozent Marktanteil in der Werbe-Zielgruppe

oe24.TV mit Abstand erfolgreichster Nachrichten-TV-Sender in Österreich – am Dienstag, 22. 2. mit 11,1 Prozent Marktanteil sogar Nummer 1 aller TV-Angebote in der Werbe-Zielgruppe

Wien (OTS) - Österreichs Nachrichten-Sender oe24.TV hat auch im Februar seine hohen Marktanteile aus den Corona-Lockdown-Zeiten gehalten.

oe24.TV erzielte im Februar 2022 laut Teletest in der Werbezielgruppe (12–49 Jahre) einen Marktanteil von 1,4 Prozent und in der Gesamtbevölkerung (12+) einen Marktanteil von 1,2 Prozent.

Insgesamt verzeichnete oe24.TV im Februar 1,63 Millionen Zuseher (kum. RW), das entspricht 378.000 Zusehern pro Tag (NRW).

Den höchsten Marktanteil erzielte oe24.TV am Dienstag, den 22. Februar von 11.00 bis 12.00 Uhr mit einer Ukraine-Sondersendung und der Übertragung der Pressekonferenz von Bundeskanzler Nehammer. Dabei erreichte oe24.TV einen Marktanteil von 11,1 Prozent und war in der Werbezielgruppe (12-49 Jahre) der meistgesehene Fernseh-Sender Österreichs.

Die meisten Zuseher erzielte oe24.TV am vergangenen Sonntag, 27. Februar, mit seinem „Bürgerforum“ mit 140.000 Zusehern (NRW). Insgesamt verzeichnete oe24.TV bereits 12 Sendungen mit mehr als 100.000 Zusehern. Am erfolgreichsten war dabei das TV-Talk-Duell Gerald Grosz gegen Sebastian Bohrn Mena, das gleich mit fünf Ausgaben über der 100.000er-Marke landete und das am 8. Februar 138.000 Zuseher erreichte.

Auch im Februar war oe24.TV wieder der mit großem Abstand meistgesehene Nachrichten-TV-Sender Österreichs. Der Abstand zum nächstgrößten Konkurrenz-Sender ist bereits auf mehr als den doppelten Marktanteil angewachsen. In der gesamten Seherschaft erreichte oe24.TV 1,2 Prozent Marktanteil, der zweitgrößte Nachrichtensender im Land bringt es nur mehr auf knapp 0,6 Prozent Marktanteil.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Basis Zeitschiene vorläufig gewichtet, 12+ bzw. 12-49 (MA), kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen), Sendungen:

Bürgerforum 45.400 Personen DRW, Grosz vs. Bohrn 64.600 DRW (Top 5 zwischen 52.100 u. 64.600 DRW)

