Haubenköche läuten Reservierungsstart zur 24. Restaurantwoche ein

In den ersten Stunden kam es zu einem Gästeansturm mit 5000 Reservierungen

Von 24.03 bis 20.03 24. Restaurantwoche in Wien und Niederösterreich

80 Restaurants laden ein: Feinspeisen zu Jubelpreisen

Reservierungen unter www.restaurantwoche.wien

Beim heutigen Foto Kick Off Event der Restaurantwoche, eröffneten Spitzenköche wie Toni Mörwald – 4-Hauben-Koch im RELAIS & CHÂTEAUX RESTAURANT „ZUR TRAUBE“, Marcel Ruhm - 3-Hauben-Koch im DiningRuhm und Harald Brunner - 3-Hauben-Koch im das Spittelberg, den Reservierungsstart der 24. Restaurantwoche. Unter den zahlreichen Gästen waren auch Peter Dobcak – Obmann der Fachgruppe Gastronomie der Wirtschaftskammer, Sarah Dorner – Restaurantleitung Lobo y Luna, Veranstalter Dominik Holter.



Über die diesjährige Restaurantwoche

Mit rund ein Dutzend neuen Restaurants startet Österreichs größtes Kulinarik-Event in die nächste Runde. Von 14. bis 20. März bieten rund 80 Restaurants der Top-Gastronomie in Wien und in Niederösterreich bei der 24. Wiener Restaurantwoche Gaumenfreuden zu attraktiven Preisen. Dies ist nicht nur ein fantastisches Angebot für alle Feinschmecker, sondern auch eine tolle Gelegenheit für Menschen die Türen zu öffnen, die vorab noch nicht die Gelegenheit hatten Österreichs Top Restaurants, oder Publikumslieblinge zu besuchen.

Kulinarik-Highlight und Wirtschafts-Booster

Dass die Restaurantwoche nicht nur ein Publikumsmagnet ist, sondern auch unserer geschwächten Wirtschaft gut tut, ist nicht nur bekannt sondern auch ein Fakt. Für viele ist diese Woche ein absoluter Fixtermin und für einige Touristen ist dieses Event der Grund um nach Wien und Niederösterreich zu reisen. Da vor allem die Gastroszene in den letzten zwei Jahren sehr gelitten hat, kommt dieses Event mehr als gelegen. Schon vor der Pandemie, war die Restaurantwoche eine wahre Wirtschaftsspritze, da sie circa eine Million Euro Umsatz generierte. Diese Tatsache lässt Gastronomen positiv in die Zukunft blicken.



Sponsoren der Wiener Restaurantwoche

Die Partner der 24. Wiener Restaurantwoche sind American Express, Freewave, Transgourmet, Egger, Red Bull Organics und WKO.

Alle Partner und Sponsoren unterstützen damit eine Initiative, die den Wiener Gastronomen zusätzlichen Umsatz bringt und damit zum Wachstum der Branche beiträgt.



Die 24. Restaurantwoche und alle Beteiligten bedanken sich bei den Sponsoren.

Über Culinarius

Seit 2005 ist die Culinarius Gruppe ein zuverlässiger Partner für Gastronomie, Hotellerie, Getränke- und Lebensmittelindustrie. Die Culinarius Gruppe ist seit 2015 Organisator der Restaurantwoche. Culinarius hat ein breites Dienstleistungsangebot für die Gastronomie zu bieten.

