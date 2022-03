Bezirksmuseum 21: Konzert mit Kontrabass und Klavier

Wien (OTS/RK) - Das zweite Konzert in der Musik-Reihe „Transdanube 2022“ findet am Samstag, 5. März, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) statt. Der Abend hat den Titel „Col Basso“. Beginn der Veranstaltung: 19.30 Uhr. Auf dem sorgsam arrangierten Programm stehen Stücke von Hindemith, Misek, Aho und anderen Komponisten. Meisterlich dargeboten werden die Werke von Franco Hernandez Parischewsky, der aus Chile stammt und ein Virtuose auf dem Kontrabass ist. Sein Partner bei diesem Konzert ist der erstklassige Wiener Pianist Gregor Urban. Der Eintritt kostet 15 Euro (für Studierende: 10 Euro). Mehr Informationen und Anmeldungen per E-Mail: musik.urban@drei.at.

Das alljährliche Kammermusik-Projekt „Transdanube“ wird durch den Bezirk gefördert. Die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen sich an die aktuellen Corona-Regeln halten. 2 weitere Konzerte sind für April und Mai geplant. Vielfältige Kultur-Termine gehen im Museum im „Mautner Schlössl“ über die Bühne. Koordinator aller Projekte, von Ausstellungen bis zu Theater-Vorführungen, ist Museumsleiter Ferdinand Lesmeister. Der ehrenamtlich agierende Bezirkshistoriker gibt Auskunft unter der Rufnummer 0664/55 66 973. Weiters ist der Museumsverantwortliche via E-Mail erreichbar: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Kammermusik-Projekt „Transdanube 2022“: www.transdanube.org

Kontrabassist Franco Hernandez Parischewsky: https://muk.ac.at/artikel/akademiestelle-fuer-franco-hernandez-parischewsky-in-nuernberg.html

Pianist Gregor Urban: www.gregorurban.com

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

