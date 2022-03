Regina Zehetner leitet ab sofort den Bereich „Services“ bei NTT Ltd.

45-jährige Niederösterreicherin mit langjähriger IT-Erfahrung verstärkt österreichisches Geschäftsführungsteam

Wien (OTS) - Der global tätige IT-Dienstleister NTT Ltd. fokussiert auf die Bereitstellung von IT-Services für Unternehmen und Organisationen. Die steigende Bedeutung von IT-Services soll auch in der österreichischen Organisation abgebildet und gestärkt werden: Mit Regina Zehetner, 45, hat man nun eine erfahrene IT-Projektmanagerin für die Betreuung dieses Geschäftsbereiches als Vice President Services in die Firmenleitung bestellt.

„Spätestens seit der Pandemie und den Umzug vieler Menschen ins Homeoffice ist dem Großteil der Unternehmen bewusst geworden, wie wichtig es ist, agil und flexibel zu sein, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Meine Vision ist es, unseren Kunden die besten IT-Services und die beste Betreuung zur Verfügung zu stellen. So können sie sich voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und müssen sich nicht selbst um die Wartung und Implementierung von IT-Services kümmern“, sagt das neue NTT-Geschäftsleitungsmitglied Regina Zehetner.

Zehetner setzt sich zum Ziel, Kunden die weltweite Expertise von NTT Ltd. im Service-Bereich näher zu bringen: „Viele Unternehmen haben bereits die Vorteile erkannt und lagern bestimmte Services aus. Als Konzern können wir auf ein breites nationales und auch internationales Know-how zurückgreifen. Diese globale Service-Kraft von NTT möchte ich mit meinem Team künftig noch stärker für heimische Unternehmen zugänglich machen.“

Bereits 1997 in die IT-Branche eingestiegen, reizt Zehetner vor allem der Umstand, dass diese sich kontinuierlich verändert: „In unserem Bereich wird einem nie langweilig. Alles ist ständig in Bewegung und man muss sich selbst und auch als Unternehmen permanent weiterentwickeln, um am Ball zu bleiben. Auch die Möglichkeit, ein Unternehmen mitzugestalten, ist ein großartiges Gefühl.“

„Bei Regina Zehetner ist unser Services-Bereich in besten Händen“, freut sich Roman Oberauer, Country Managing Director von NTT Ltd. in Österreich, über die Verstärkung in der Geschäftsleitung. „Eine kompetente Führungskraft, die zudem die lokalen Bedürfnisse des Marktes kennt und gleichzeitig über viel Erfahrung mit internationalen Konzernen verfügt, ist eine große Bereicherung für uns und unsere Kunden.“

