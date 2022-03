ORF im Februar 2022: 39,3 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Höchster Februar-Wert seit 2009

Wien (OTS) - Im Februar 2022 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit den Übertragungen von den Olympischen Winterspielen, mit fiktionalen Angeboten wie dem Start von „Soko Linz“, dem Franz-Klammer-Schwerpunkt sowie intensiv genutzten Info- und Reportage-Sendungen zum Krieg in der Ukraine einen Marktanteil von 39,3 Prozent und eine Tagesreichweite von 4,130 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 54,7 Prozent der TV-Bevölkerung. Mit einem Plus von 1,8 Prozentpunkten konnte der Marktanteil im Vergleich zum Februar des Vorjahres einmal mehr gesteigert werden, insgesamt erreichte der ORF den höchsten Februar-Wert seit 2009. Bei E–49 betrug die Steigerung für die ORF-Sendergruppe +3,2 Prozentpunkte, mit 29,3 Prozent MA wurde der beste Februar-Wert seit 2015 erreicht.

Weitere Key-Facts zum Februar 2022

ORF 1: 2,244 Millionen Seher/innen (13,1 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,366 Millionen Seher/innen (22,9 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 36,0 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 41,8 Prozent MA

ORF 1 gewinnt im Vergleich zum Februar 21 bei den Marktanteilen 12+ vor allem im Spätabend (plus 2,0 Pp) und bei E–49 zusätzlich zum Spätabend (+2,5 Pp) auch am Vormittag und im Vorabend (plus 2,5 bzw. 0,5 Pp).

ORF 2 liegt sowohl gesamt als auch beim jüngeren Publikum in allen Zeitzonen über den Referenzwerten vom Februar 2021, besonders hoch sind die Zuwächse bei E–49 – neben Vormittag (+2,7 Pp) und Nachmittag (+2,0 Pp) auch im Hauptabend (+1,9 Pp) und Spätabend (+1,0 Pp).

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (6. Februar)

1,805 Millionen Zuschauer/innen, 59 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (7. Februar)

1,582 Millionen Zuschauer/innen, 60 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (3. Februar)

1,058 Millionen Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (28. Februar)

1,007 Millionen Zuschauer/innen, 40 Prozent Marktanteil

„ZIB Spezial – Krieg in der Ukraine“ (24. Februar)

976.000 Zuschauer/innen, 33 Prozent Marktanteil

„Klammer – Chasing the Line“ (5. Februar)

966.000 Zuschauer/innen, 32 Prozent Marktanteil

„Soko Linz“ (1. Februar)

932.000 Zuschauer/innen, 27 Prozent Marktanteil

„Der Bergdoktor“ (9. Februar)

887.000 Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

„Runder Tisch“ (24. Februar)

884.000 Zuschauer/innen, 31 Prozent Marktanteil

„Tatort“ (27. Februar)

870.000 Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

Februar-Topwerte in ORF 1

-- Hervorragender Start für „Soko Linz“: Bis zu 960.000 Zuseherinnen und Zuseher waren dabei, als „Soko Linz“ am 1. Februar in die erste Saison startete; durchschnittlich 932.000 begleiteten das Team um Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski bei ihrem Auftakt-Einsatz im Fall „Judas“ – damit liegt diese Episode auf Platz eins im „Soko“-Reichweiten-Ranking seit 2006. Rekorde auch bei den Marktanteilen: Der Marktanteil der ersten Folge der ORF/ZDF-Krimiserie erreichte 27 Prozent und damit einen „Soko“-Spitzenwert seit 2012. Beliebt war das neueste Mitglied der „Soko“-Familie auch beim jüngeren Publikum mit 26 Prozent bei den 12-bis 49-Jährigen (Rekordwert seit 2013) und 29 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen (Rekordwert seit 2006).

-- Einmal mehr zeigt sich in der zeitversetzten Nutzung ein starker Zuwachs etwa bei „Gute Nacht Österreich“ vom 11. Februar mit einem Plus von 88.000 Zuseherinnen und Zusehern (endgültig gewichtet mit 329.000 RW), bei „Klaus Eckel – Zuerst die gute Nachricht“ ebenfalls am 11. Februar (plus 71.000, endgültig gewichtet 630.000 RW) oder den „Vorstadtweibern“ am 14. Februar mit einer Nachnutzung von 59.000 und einer endgültigen Gewichtung von 545.000 RW.

-- Mehr als 500 Stunden haben ORF 1 und ORF SPORT + vom 4. bis 20. Februar von den Olympischen Winterspielen Peking 2022 live berichtet; trotz der dem Zeitunterschied geschuldeten zum Teil ungünstigen Übertragungszeiten sahen insgesamt 5,434 Millionen (weitester Seherkreis) die ORF-Übertragungen, das entspricht rund 72 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

-- Davon sahen alleine 957.000 (weitester Seherkreis) den ORF-1-Olympia-Abend am 16. Februar mit einem „Olympia-Studio“-Spezial im Hauptabend und den beiden Dokus „Anna Gasser – Der Funke in mir“ und „Wie Hermann Maier unsterblich wurde“, das sind 13 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Februar-Topwerte in ORF 2

-- Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine am 24. Februar berichteten v. a. ORF 2 und ORF III zusätzlich zum Regelprogramm in stundenlangen Live-Strecken – 5,284 Millionen Menschen in Österreich (WSK), das sind 70 Prozent der heimischen TV-Haushalte ab 12 Jahren, informierten sich im ORF über die aktuelle Entwicklung.

-- Bis zu 1,110 Millionen Zuseherinnen und Zuseher waren mit dabei, als Newcomer Julian Waldner alias Skilegende Franz Klammer am 5. Februar – auf den Tag genau 46 Jahre nach dem großen Erfolg – um 20.15 Uhr in ORF 2 Olympia-Gold holte; durchschnittlich 966.000 ließen sich das vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Biopic „Klammer – Chasing the Line“ nicht entgehen. Der Marktanteil des u. a. auch mit Valerie Huber besetzten Spielfilms erreichte 32 Prozent (je 30 Prozent in den jungen Zielgruppen); den Abschluss des umfangreichen ORF-Programmschwerpunkts zum legendären Sieg des Kärntner Skikaisers machte der anschließende „dokFilm:

Klammer gegen Russi – Das Rennen ihres Lebens“ (22.15 Uhr): Die Doku verfolgten bis zu 707.000 und durchschnittlich 696.000 Zuschauer/innen. Den gesamten ORF-2-Thementag – beginnend mit einer „Seitenblicke Spezial“-Ausgabe (13.10 Uhr) – sahen insgesamt 1,984 Millionen Zuseherinnen und Zuseher und damit 26 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis).

-- Mit 30 Prozent Marktanteil erreichte der „Bergdoktor“ am 23. Februar den zweitbesten Wert seit dem Dienstbeginn von Hans Sigl im Jahr 2007.

Februar-Topwerte in ORF III

-- Auch ORF III stellte sein aktuelles Programm in den Dienst der Ukraine-Berichterstattung, 192.000 bei 6 Prozent Marktanteil sahen am 27. Februar um 20.15 Uhr ein „ORF III aktuell“ – das ist die beste Reichweite seit dem Start.

-- Im Schnitt 249.000 sahen am 28. Februar um 20.15 Uhr „Viktor Gernot – Streifzug durch meine besten Jahre“. „Josef Hader – Die besten Momente zum 60. Geburtstag“ des Publikumslieblings erreichte am 18. Februar um 20.15 Uhr 179.000 bei 6 Prozent MA.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF im Februar 2022 sehr intensiv genutzt – thematisch war der Februar geprägt von den Olympischen Winterspielen (trotz Zeitverschiebung mit sehr hohen Abrufzahlen für die ORF-Streaming-Angebote) bzw. am Ende des Monats von der Berichterstattung zum Ukraine-Krieg, die von den Österreicherinnen und Österreichern auch via ORF-Videoangebot intensiv mitverfolgt wurde: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich damit 14,5 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 79,9 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 394 Mio. Minuten, das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Online-Bewegtbild-Messung durch die AGTT (vorläufige Zahlen).

Quelle: AGTT/ GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 20. Februar 2022 vorläufig gewichtet, ORF

