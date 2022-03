Neue Kulturkooperationen zwischen ORF, Vereinigte Bühnen Wien, Wiener Bühnenverein, Wiener Symphoniker und Tomek Productions

Bis 2024 jährlich bis zu sieben Neuproduktionen aus Konzert, Musical u. v. m. in ORF III

Wien (OTS) - Im Rahmen einer österreichweiten Kulturinitiative, der im vergangenen Jahr 2021 Rahmenverträge mit den Ländern Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark vorausgegangen sind, intensiviert der ORF nun auch seine Zusammenarbeit mit weiteren Musikproduktionsstätten der Bundeshauptstadt. Neue Kooperationsvereinbarungen, auf die sich der ORF jeweils mit den einzelnen Kulturpartnern – den Vereinigten Bühnen Wien, dem Wiener Bühnenverein, den Wiener Symphonikern und Tomek Productions – geeinigt hat, werden dem Fernsehpublikum bis 2024 bis zu 21 Neuproduktionen vor allem aus dem reichen musikalischen Angebot Wiens sichern.

Am heutigen Dienstag, dem 1. März 2022, unterzeichneten ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien und Präsident des Wiener Bühnenvereins Franz Patay und Sandra Tomek, Geschäftsführerin von Tomek Productions, in Anwesenheit von Bürgermeister Michael Ludwig sowie der ORF-III-Geschäftsführer Kathrin Zierhut-Kunz und Peter Schöber im Wiener Raimund Theater entsprechende Rahmenverträge bzw. Absichtserklärungen. Demgemäß zeigt ORF III ab 2022 jährlich jeweils bis zu drei Produktionen der Vereinigten Bühnen Wien, eine Produktion des Wiener Bühnenvereins – die „NESTROY-Gala“ –, mit „Hollywood in Vienna“ eine Produktion von Tomek Productions und zwei Produktionen der Wiener Symphoniker, die ebenfalls bereits bestätigt sind. Den ersten musikalischen Höhepunkt dieser neuen Kulturkooperation stellt das Konzert der Wiener Symphoniker „Frühling in Wien“ dar, das ORF III am Ostersonntag, dem 17. April 2022, um 20.15 Uhr im Rahmen von „Erlebnis Bühne LIVE“ zeigt. Die weiteren Produktionen sind noch in Verhandlung und werden jährlich festgelegt.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Die Stadt Wien ist mit ihrer Vielzahl an musikalischen Produktionsstätten internationalen Renommees wahrlich eine Weltstadt der Musik. Ich bin sehr froh, dass wir nun in den nächsten Jahren mehr denn je hochkarätige Darbietungen der Vereinigten Bühnen Wien, des Wiener Bühnenvereins mit der ‚NESTROY-Gala‘, der Wiener Symphoniker und von Tomek Productions, insbesondere mit ,Hollywood in Vienna‘, in ORF III präsentieren können. Mit dieser neuen Kooperation bauen wir nicht nur die öffentlich-rechtliche Programmvielfalt weiter aus und stärken den Kulturstandort Wien, sondern garantieren dem kulturinteressierten ORF-Fernsehpublikum noch mehr Konzert- und Musicalproduktionen höchster Güte – und das erste Reihe fußfrei. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“

Bürgermeister Michael Ludwig: „Kunst und Kultur in einer modernen Stadt muss für alle zugänglich sein und darf nicht von Alter, Einkommen oder Herkunft abhängen. Mir ist wichtig, dass Gratis-Angebote und Kulturvermittlung in der Stadt ausgebaut werden. Die heute unterzeichneten Rahmenverträge mit Kultureinrichtungen wie etwa den Vereinigten Bühnen Wien tragen zu diesem Ausbau der Kulturvermittlung in der Stadt bei. Dieser ermöglicht es, dass Produktionen wie jene der Vereinigten Bühnen einem noch größeren Publikum zugänglich gemacht werden.“

Franz Patay, Geschäftsführer Vereinigte Bühnen Wien und Präsident des Wiener Bühnenvereins: „Der ORF ist Österreichs größte ‚mediale Kulturbühne‘ und bietet seinen Zuseherinnen und Zusehern österreichweit Musiktheaterabende auf höchstem Niveau. Dieser Anspruch und die jahrelange großartige Zusammenarbeit der Vereinigten Bühnen Wien mit dem ORF verbinden uns. Mit diesem Vertrag und dem Ausbau der Digitalisierung der VBW-Musiktheaterproduktionen werden neben dem Live-Erlebnis in unseren historischen Theatern auch medial breitere Zielgruppen erreicht. Wir freuen uns, dass die VBW mit ihren hochkarätigen Musiktheaterproduktionen und die jährliche ‚NESTROY-Gala‘ des Wiener Bühnenvereins ab nun ein fester Bestandteil des ORF-Kulturangebots sind. Mein Dank gilt Bürgermeister Michael Ludwig, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und den ORF-III-Geschäftsführern Kathrin Zierhut-Kunz und Peter Schöber.“

Intendant der Wiener Symphoniker Jan Nast: „Das traditionsreiche Frühlingskonzert der Wiener Symphoniker, das seit beinahe 50 Jahren unser Publikum im Konzertsaal und zu Hause vor den Bildschirmen begeistert, zählt zu den großen Höhepunkten im Wiener Konzertkalender. Die Fernsehübertragung dieses beschwingten Konzerterlebnisses auch vertraglich für die kommenden Jahre zu sichern, ist eine Bestätigung der bewährten Zusammenarbeit mit dem ORF und der Stadt Wien. Das Publikum kann sich beim heurigen Konzert, soviel darf bereits verraten werden, auf Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada sowie den international gefragten Vorarlberger Cellisten Kian Soltani freuen.“

Sandra Tomek, Geschäftsführerin von Tomek Productions: „Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause freut es mich besonders, 2022 die Rückkehr von ‚Hollywood in Vienna‘ ankündigen zu dürfen. Gekrönt wird die Gala der Filmmusik mit dem diesjährigen Preisträger, dem achtfachen Oscar-Gewinner und Disney-Komponisten Alan Menken – und definitiv auch mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung. Bereits seit 2011 ist der ORF ein starker Partner: Mittlerweile wird ‚Hollywood in Vienna‘ in mehr als 35 Ländern im TV übertragen. Wir freuen uns auf weitere drei Jahre unserer Zusammenarbeit.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at