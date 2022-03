AVISO: Morgen 2.3. Abschluss Klimajugendrat im Parlament

Klimaministerin Leonore Gewessler und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm im Austausch mit Jugendlichen.

Wien (OTS) - Seit gestern steht das Parlament ganz im Zeichen von Jugend und Klimapolitik. Rund 70 junge Menschen aus ganz Österreich nehmen am Klimajugendrat teil. Die Veranstaltung findet auf Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sowie des Obmanns des Umweltausschusses, Lukas Hammer, statt und wird von der Bundesjugendvertretung (BJV) organisiert.

Der dreitägige Klimajugendrat ist Abschluss der BJV-Kampagne timeforchange und startete gestern mit der Verleihung des Climate Action Award, mit dem Projekte von jungen Menschen ausgezeichnet wurden, die mit ihren Aktionen einen Beitrag zur Lösung der Klimakrise leisten. Nähere Infos zu den eingereichten Projekten finden sich auf der Projektwebsite

Dialog Jugend & Politik

Heute, am zweiten Tag der Veranstaltung, beschäftigen sich die Teilnehmenden des Klimajugendrats mit unterschiedlichen Aspekten des für sie so wichtigen Klimathemas. Morgen vormittag treten die Jugendlichen schließlich in Dialog mit Abgeordneten aller Parlamentsparteien. Ein besonderes Highlight ist, dass zum Abschluss der Veranstaltung Klimaministerin Leonore Gewessler und Jugendstaatssekretärin zu Gast sein und sich den Fragen der Jugendlichen stellen werden.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich zum morgigen Abschluss des Klimajugendrates eingeladen!

Termin: Abschluss Klimajugendrat 2.3.



Diskussion Jugendliche mit Nationalratsabgeordneten und gemeinsamer Abschluss (ab 13 Uhr) mit Klimaministerin Leonore Gewessler und Jugendsstaatssekretärin Claudia Plakolm.

Datum: Mi., 02.03.2022, 09:00-14:30 (Abschluss ab 13 Uhr)

Ort: Hofburg, Dachfoyer (Eingang Josefsplatz, 1010 Wien)

Anmeldung und Teilnahmebedingungen



Eine Anmeldung unter medienservice@parlament.gv.at ist erforderlich.

Die Veranstaltung findet im Interesse und zum Schutz aller Anwesenden unter Einhaltung von 2G+ (geimpft oder genesen sowie PCR-getestet) statt. Bitte informieren Sie sich kurz vor der Veranstaltung auf der Website des Parlaments über die aktuellen Zutrittsbedingungen.



