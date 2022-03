Exklusiv auf PULS 24: Ex Trump-Sicherheitsberater John Bolton im Interview am Mittwoch um 22:20 Uhr

PULS 24 Newsroom LIVE mit News-Anchor Thomas Mohr.

Wien (OTS) - Seit Donnerstagfrüh läuft eine nie dagewesene Militäroffensive Russlands gegen die Ukraine. Die USA, unter der Führung von Joe Biden, kritisiert Russland und Präsident Wladimir Putin dafür scharf. Namhafte Republikaner, allen voran Donald Trump, zeigen Verständnis bis Bewunderung für das Vorgehen des Kremlchefs. Der konservative, ehemalige US-Sicherheitsberater John R. Bolton hat die amerikanische Außenpolitik jahrelang geprägt wie kein anderer. Von 2018 bis zu seinem Rücktritt war er Nationaler Sicherheitsberater für US-Präsident Donald Trump. Im exklusiven Interview mit PULS 24 Anchor Thomas Mohr spricht Bolton am Mittwoch, 2. März, um 22:20 Uhr über den Krieg in der Ukraine und über die Auswirkungen auf die Sicherheitslage in den USA und der Welt.

PULS 24 Newsroom LIVE morgen, 2. März, um 22:20 Uhr

