Edtstadler: Bundeskanzleramt schreibt Europa-Staatspreis 2022 aus

Engagement zur Förderung des europäischen Bewusstseins und Europaverständnisses in Österreich wird prämiert – Einreichungen bis 29. April 2022 möglich

Wien (OTS) - Der Europa-Staatspreis holt Personen und Projekte von Bürgerinnen und Bürgern sowie Organisationen vor den Vorhang, die zu einer offenen Auseinandersetzung über das gemeinsame Europa anregen. Der Preis ist eine wichtige Anerkennung für die vielen Initiativen, die zum Verständnis der EU in Österreich und zum Zusammenhalt in Europa beitragen. „Europa lebt vom Engagement jedes und jeder Einzelnen. Der Europa-Staatspreis prämiert daher Projekte, die das europäische Bewusstsein und das Europaverständnis in Österreich fördern“, so Europaministerin Karoline Edtstadler.

Der Europa-Staatspreis ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert und wird in fünf Kategorien verliehen: Europa in der Gemeinde, Europa in der Schule, Kunst und Kultur, Innovation und Digitalisierung sowie Zukunft Europas.

„Die aktuelle Situation in der Ukraine führt uns schmerzlich vor Augen, wie wichtig es ist, dass wir das Friedensprojekt und den Stabilitätsfaktor Europäische Union pflegen und aufrechterhalten. Gerade deshalb müssen wir die EU stetig mutig weiterentwickeln, um Antworten auf neue Herausforderungen zu haben. Es geht uns daher insbesondere um Projekte, die sich mit der Zukunft Europas auseinandersetzen“, betont Edtstadler.

Die Gewinner werden von einer hochkarätigen Fachjury ausgewählt und im Juni in feierlichem Rahmen von Europaministerin Edtstadler prämiert.

Bewerbungen bzw. Nominierungen können bis 29. April 2022 online eingereicht werden. Alle Informationen finden Sie unter: www.europastaatspreis.at

