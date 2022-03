ÖH zu Semesterstart: Fehler nicht zum vierten Mal wiederholen

Studierende für hybride Lehre und gratis PCR-Tests

Wien (OTS) - Am Dienstag startet für die meisten Studierenden in Österreich das Sommersemester, für viele ist es bereits das 5. Semester im Zeichen der Pandemie. Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) appelliert an die Hochschulen und das BMBWF einen sicheren Betrieb zu ermöglichen: “Viele von uns stehen kurz vor ihrem Abschluss und haben ihre Hochschule noch nie von Innen gesehen. Trotz der mehrmaligen Ankündigen eines Präsenzbetriebs zu Semesterstart wurde häufig nach wenigen Wochen wieder auf rein digitale Lehre umgestellt. Die Hochschulen dürfen nicht zum vierten Mal leichtfertig ihre Fehler wiederholen, denn wir Studierende brauchen Planungssicherheit”, betont Sara Velić aus dem Vorsitzteam.

Zentrales Element für die Planbarkeit sei weiterhin eine “Hybride Lehre”, wie Keya Baier aus dem Vorsitzteam ergänzt: “Präsenzbetrieb und ein digitales Angebot gemeinsam ist und bleibt die Lösung für eine sichere Lehre.” Der Digitalisierungsschub an den Hochschulen dürfe jetzt nicht liegen bleiben, fährt Baier fort: “Digitale Lehre schafft auch über die Pandemie hinaus Flexibilität, was gerade für Studierende, die nebenbei arbeiten müssen oder Betreuungspflichten haben, immens wichtig ist.”

Für einen sicheren Hochschulbetrieb fordert die ÖH zudem die Aufrechterhaltung und den Ausbau des kostenlosen PCR-Testangebots. “PCR-Tests sind zusätzlich zur Impfung die einfachste Möglichkeit, um den Präsenzbetrieb sicher zu gestalten. Daher muss an allen Hochschulstandorten die Möglichkeit bestehen, sich gratis testen zu lassen!”, fordert Naima Gobara aus dem Vorsitzteam. Ebenso wichtig sei die rechtzeitige Kommunikation, wie Gobara sagt: “Wir sind davon abhängig, dass uns die Hochschulen rechtzeitig mitteilen, welche Lehrveranstaltungs- und Prüfungsmodi gelten, um unser Studium erfolgreich meistern zu können.”

Der Semesterstart steht jedoch im Schatten des Krieges in der Ukraine. Die ÖH arbeitet deshalb schon intensiv an diversen Unterstützungsmaßnahmen für Studierende und wird dazu in den nächsten Tagen ein Paket veröffentlichen. “Wir werden vom Krieg betroffene Studierende nicht im Stich lassen”, so das Vorsitzteam abschließend.

