Strasser zu Fairness-Büro: Rasche, anonyme Hilfe für Bauern bei unfairen Geschäftspraktiken

ÖVP-Landwirtschaftssprecher: Ombudsstelle startet unter Leitung von Johannes Abentung

Wien (OTS) - "Der Handel verlangt Lebensmittel zu immer höheren Standards und immer günstigeren Preisen. Sie nutzen ihre konzentrierte Marktmacht aus und arbeiten teilweise mit unfairen Praktiken. Mit dem heute eröffneten Fairness-Büro wird unseren Bäuerinnen und Bauern bei unfairen Geschäftspraktiken rasch, anonym und kostenfrei Hilfe angeboten", begrüßt ÖVP-Landwirtschaftssprecher Georg Strasser die weisungsfreie Stelle "Fairness-Büro", die mit heute – 1. März 2022 – unter der Leitung von Dr. Johannes Abentung ihre Arbeit aufnimmt.

Mit der nationalen Umsetzung der EU-Richtlinie gegen unfaire Geschäftspraktiken entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette sei bereits ein wichtiger Schritt "hin zu mehr Perspektive für unsere Bäuerinnen und Bauern. Damit gibt es erstmals einen klaren Rechtsrahmen, der auch exekutiert werden kann", so Strasser. Konkret sollen damit einseitige Änderungen von Lieferbedingungen, Stornierungen verderblicher Lebensmittel in letzter Minute oder auch die Androhung von Konsequenzen gegenüber unbeugsamen Lieferanten der Vergangenheit angehören. "Für kleine Produzenten und Erzeuger gibt es im Falle eines Verstoßes nun eine Anlaufstelle, die kostenfrei und anonym berät und auf Wunsch auch den Beschwerdegegner damit befasst", so Strasser. Alle Kontaktinformation sind unter www.fairness-buero.gv.at zu finden.

"Ministerin Elisabeth Köstinger beweist einmal mehr, dass sie im Kampf Klein gegen Groß ganz eindeutig auf der Seite der Landwirtschaft, der kleinen Erzeuger und Verarbeiter steht", unterstreicht Strasser abschließend. (Schluss)

