Samariterbund und Ukraine-Krieg: Jetzt muss schnell geholfen werden!

Mit vereinten Kräften wird die humanitäre und logistische Hilfe ausgebaut.

Wien (OTS) - Krieg in der Ukraine! Menschen in Not und auf der Flucht. Jetzt wird gehandelt. Die internationale Diplomatie ist gefordert und muss einen Waffenstillstand durchsetzen. Die europäischen Zivilgesellschaften formieren sich, um zu helfen. Der Samariterbund ist mittendrin.

Derzeit werden vom Samariterbund eine große Menge an Verbandsmaterialien zur Verfügung gestellt, die durch das österreichische Innenministerium im Rahmen des EU-Zivilschutzmechanismus koordiniert und den ukrainischen Behörden übergeben werden. Obwohl bereits Verbandsmaterialien durch den ASBÖ mobilisiert werden konnten, stehen die Hilfslieferungen noch am Anfang.

Im Rahmen von „Samaritan International“ werden weitere Hilfeleistungen koordiniert. Der ukrainische Samariterbund ist Teil von „Samaritan International“ und vor allem in den betroffenen Gebieten gefordert.

Derzeit wird der Bedarf in der Ukraine und den Nachbarländern ermittelt, damit mit einem tragfähigen internationalen Netzwerk im Rahmen des Krisen- und Katastrophenmanagements des Samariterbundes gezielt, schnell und unbürokratisch geholfen werden kann.

Danke für die zahlreichen bisherigen Unterstützungs- und Hilfeangebote. Jede Spende hilft – eine Geldspende hilft in dieser Situation doppelt!

Zeigen wir Solidarität. Jede Spende hilft!

Spendenkonto „Ukraine“

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW

Online: https://www.samariterbund.net/spende-ukraine





