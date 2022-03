5. Bezirk: Neil Y. Tresher referiert über Adelheid Popp

Anmeldung zum Vortrag am 4.3.: schreibtisch@readingroom.at

Wien (OTS/RK) - Das März-Programm des Kultur-Vereins „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) steht ganz im Zeichen des „Internationalen Frauentages (8. März)“. Das verdienstvolle Wirken der sozialdemokratischen Politikerin und Publizistin Adelheid Popp (1869 – 1939) wird in einem Vortrag gewürdigt: Am Freitag, 4. März, hält Vereinssprecher Neil Y. Tresher im „read!!ing room“-Lokal in Margareten in der Anzengrubergasse 19 ab 19.00 Uhr ein spannendes Referat mit dem Titel „Adelheid Popp: Frauenwahlrecht, Prostitution und Gewerkschaftsarbeit“.

Popp wohnte einst geraume Zeit in der Wiedner Hauptstraße und war als Redakteurin der „Arbeiterinnen-Zeitung“ im „Vorwärts“-Verlag in der Rechten Wienzeile angestellt. Besucherinnen und Besucher des Vortragsabends werden um „Kulturbeiträge“ ersucht (Vorschlag: mindestens 5 Euro). Ebenso bitten die ehrenamtlich aktiven Vereinsleute das Publikum um Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen und um Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42 und E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

Internationaler Frauentag (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Internationaler_Frauentag

Sozialdemokratin Adelheid Popp (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Adelheid_Popp

„Vorwärts“-Verlagshaus (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Vorwärts-Gebäude

Kultur-Verein „read!!ing room“: www.readingroom.at

Veranstaltungen im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

