BURN-IN Ausstellung STILLE DES SEINS im Gerngross

Islands dynamische Anderswelt verschmilzt mit floralen Schwarz-Weiß Geschöpfen aus aller Welt.

Wien (OTS) - Im März 2022 bespielt BURN-IN einen weiteren atypischen Kunstraum im Herzen Wiens.

BURN-IN Gründerin und Kuratorin Sonja Dolzer inszeniert Islands dynamische Anderswelt subtil puristisch und verschmilzt Linda Steinthórsdóttirs monochrome Klassiker mit Richard Fischers charismatischen floralen Schwarz-Weiß Geschöpfen aus aller Welt.

Die Ausstellung ist eine Einladung zur Einkehr in die Stille. Eine Reduktion auf das Schöne in der Natur - ein reizvoller Kontrapunkt zum steten Treiben in fordernden Zeiten. Sie dokumentiert die magisch-sinnliche Verflechtung zeitgenössischer Kunst mit Natur (GreenART) und fördert den sensiblen Umgang mit den Ressourcen. Sinnstiftendes, das sich in einer ökologisch orientierten Kultur manifestiert.

Eine Produktion aus dem Hause BURN-IN in Kooperation mit Gerngross.

Die Ausstellung läuft vom 7.-26.3.2022 | Gerngross, Mariahilfer Straße 42-48, 1070 Wien.

STILLE DES SEINS Näheres zur Ausstellung

