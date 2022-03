Duck'scher Geheimdienst: Donald Duck und Dussel in riskanter Mission als AgEnten. (FOTO)

Berlin (ots) - Der Duck'sche Geheimdienst, kurz DGD, stimmt bereits jetzt mit spannenden AgEnten-Geschichten auf das 70. Jubiläum von Erfinder Daniel Düsentrieb ein. Im April wird Entenhausens weltberühmter Erfinder in Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) und dem Micky Maus Magazin ausgiebig gefeiert. Jetzt sorgt der Ingenieur mit nahezu unerschöpflichem Ideenpool erst einmal für Nervenkitzel pur, und das in gleich zwei Ausgaben des "LTB präsentiert - Duck'scher Geheimdienst". Die DGD-Mini-Serie mit den Ausgaben Nr. 7 und Nr. 8 erscheint am 9. und 30. März im Handel. Auf je 256 Seiten schickt Dagobert Duck seine AgEnten auf halsbrecherische Einsätze rund um den Globus. Ihr Geheimauftrag: Das immense Vermögen der reichsten Ente der Welt zu beschützen!

An der Seite von Donald Duck und Dussel befindet sich Daniel Düsentrieb als "Agent PI" - und ist damit die perfekte Ergänzung für die AgEnten-Truppe. Ohne seine genialen Erfindungen zum Schutz und zur Verteidigung wären die beiden Geheimagenten aufgeschmissen. Highlight-Erfindungen sind zum Beispiel der einzigartige Hemdknopf, gefüllt mit Schlafgas, oder die sehr effektive Spionagemücke sowie extraleichte Wasserski mit eigenem Antrieb. Erfindungen, die selbst "Q" in jedem 007-Film erblassen lassen würden.

Chef und Gründer des Duck'schen Geheimdienstes ist Dagobert Duck. Er beauftragt Donald und Dussel mit den verrücktesten Missionen, denn er vertraut nur seinen engsten Verwanden. "AgEnt IQ 001" Donald Duck überzeugt mit Draufgängertum, Entschlossenheit und Einfallsreichtum. "AgEnt IQ 001/2" Dussel Duck hat dank seiner zahlreichen Fernkurse oft die Lösung für verzwickte Situationen. Mit seiner Unbekümmertheit verblüfft er seine Gegenspieler immer wieder.

Die Abenteuer im Doppelpack gibt es im "LTB präsentiert" als Einzelbände oder Sammelbox. Ab dem 9. und 30. März erscheinen die Ausgaben Nr. 7 und Nr. 8 im Handel und im www.egmont-shop.de (LTB präsentiert Nr. 7, EUR 8,99 / LTB präsentiert Nr. 8, EUR 8,99) Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de

