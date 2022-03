Die 3. Fachtagung für Frauen*Netzwerke steht unter dem diesjährigen Motto „Voneinander lernen, gemeinsam gestalten“

Die 3. Fachtagung findet am 4. März 2022 ganztägig online statt.

Wien (OTS) - Die Fachtagung für Frauen*Netzwerke zeigt auf wie ehrenamtlichen Frauen-Vereinen in den Bereichen Digitalisierung, Technologie und Innovation voneinander lernen und gemeinsam gestalten können. Angemeldet sind über 200 Teilnehmerinnen aus mehr als 100 deutschsprachigen Frauen*Netzwerken. Die Fachtagung für Frauen*Netzwerke richtet sich an Gestalterinnen, Newcomerinnen und Gründerinnen von ehrenamtlichen Frauen*Netzwerken sowie deren Stakeholdern.

Thematisch stehen fachspezifische Vorträge und Diskussionen im Vordergrund. Zentral sind der Austausch von Good-Practice-Erfahrungen sowie Tipps und Tricks für das Vereinsmanagement, die die Sichtbarkeit von Frauen*Netzwerken betreffen. „Mir ist die weitere Professionalisierung von Frauen-Netzwerken und Frauen-Vereinen ein Herzensanliegen“, so Renate Androsch-Holzer, Mitveranstalterin und Vorständin vom Verein Frau im Fokus. „Unsere Teilnehmerinnen engagieren sich zumeist ehrenamtlich in ihren Vereinen und Netzwerken. Dafür möchten wir mit der Fachtagung Danke sagen und durch dieses Weiterbildungsangebot zum Abbau von strukturellen Ungleichgewichten beitragen. In Zeiten der Corona-Krise bedeutet dies vor allem Digitalisierung.“

Die 3. Fachtagung für Frauen*Netzwerke findet bewusst als Online-Veranstaltung statt, um den Frauen*Netzwerken aus den Bundesländern, Deutschland und der Schweiz die Teilnahme leichter zu ermöglichen.

Es werden 3 fachspezifische Workshops zu folgenden Themen stattfinden:

Förderungen & Finanzen mit dem Impulsreferat: „Mittel und Möglichkeiten der Finanzierung von Frauenvereinen“

Good Practice aus den Frauen*Netzwerken: Am Beispiel #TheNewITGirls wird aufgezeigt, wie sich aus dem ehrenamtlichen Verein eine engagierte Community von über 1300 Mitgliedern entwickeln hat.

Medienarbeit und Sichtbarmachen von Frauen*Netzwerken mit fünf Erfolgsfaktoren für kostengünstige Medienbeiträge.



Ebenso wird es eine Netzwerk-Session im Speed-Networking Format geben. Die Teilnehmerinnen werden nach

Netzwerkthemengebieten, wie Digitalisierung, Technologie, Innovation, Mobilität, Bildung, Gesellschaft & Soziales

Art des Netzwerkes, wie ehrenamtliche Frauen*Vereine, Frauen*Netzwerke innerhalb Institutionen/Organisationen

Regionen (Ostösterreich, Westösterreich, Deutschland, Schweiz)

und abschließend im Shuffle gematched.

„Mit dieser Netzwerk-Session möchten wir den Austausch zwischen den vielen engagierten und tollen Frauen auf Augenhöhe ermöglichen – das digitale Format ermöglicht dies über Grenzen hinaus“, sagt Katharina Pfatschbacher-Zach, Mitveranstalterin und Mitglied des NPO Frauennetzwerkes.

Damit auch die Regeneration nicht zu kurz kommt, gibt es in den Pausen entspannende und aktivierende Angebote: Morgenyoga, Quickpilates zu Mittag und Gesichtsyoga nach der Fachtagung.

Als spezielles Highlight wird es zum Ausklang der 3. Fachtagung für Frauen*Netzwerke Abendveranstaltungen vor Ort in den einzelnen Bundesländern geben von B bis Z – nämlich in Bregenz, Graz, Salzburg, Stoob, Wien, Wiener Neustadt und Zwettl. „Mit diesen regionalen Meetups, die wir in Kooperation mit Frauen*Vereinen vor Ort durchführen, ist es möglich – auch in Pandemie-Zeiten – persönlich & analog in den Austausch zu kommen.“ sagt Bente Knoll, Mitveranstalterin und im Vorstand des mitorganisierenden Vereins Wimen.

Die Teilnahme richtet sich an Gestalterinnen und Newcomerinnen von Frauen*Vereinen und Frauen*Netzwerken sowie deren Stakeholder und ist kostenfrei.

Nähere Informationen zur 3. Fachtagung für Frauen*Netzwerke und Anmeldelink:

https://www.ots.at/redirect/fachtagung-frauennetzwerke

3. Fachtagung für Frauen*Netzwerke

Die Fachtagung für Frauen*Netzwerke richtet sich an Gestalterinnen, Newcomerinnen und Gründerinnen von ehrenamtlichen Frauen*Netzwerken sowie deren Stakeholdern.

Thematisch stehen fachspezifische Vorträge und Diskussionen im Vordergrund. Zentral sind der Austausch von Good-Practice-Erfahrungen sowie Tipps und Tricks für das Vereinsmanagement, die die Sichtbarkeit von Frauen*Netzwerken betreffen.

Datum: 04.03.2022, 08:00 - 19:00 Uhr

Ort: Online, Als spezielles Highlight wird es zum Ausklang der 3. Fachtagung für Frauen*Netzwerke Abendveranstaltungen vor Ort in den einzelnen Bundesländern geben von B bis Z – nämlich in Bregenz, Graz, Salzburg, Stoob, Wien, Wiener Neustadt und Zwettl.

Online, Österreich

Url: https://fachtagung-frauennetzwerke.at/3-fachtagung-fuer-frauennetzwerke/

3. Fachtagung für Frauen*Netzwerke „Voneinander lernen, gemeinsam gestalten“ Tickets zu dieser Veranstaltung Jetzt anmelden

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing.in Dr.in Bente Knoll

Vorständin Verein Fachtagung Frauen*Netzwerke, Schriftführerin Wimen

E-Mail: bente.knoll @ b-nk.at

Telefon: 0676 646 10 15