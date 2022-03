ARBÖ: Ferien-Ende, Rainhard Fendrich und Studienmesse bringen Stau am Wochenende

Am kommenden Wochenende wird das Verkehrsgeschehen laut ARBÖ-Verkehrsexperten von drei Faktoren bestimmt. In den deutschen Bundesländern Bayern und Saarland sowie Teilen der tschechischen Republik und der Slowakei gehen die Winterferien zu Ende. Von Donnerstag bis Sonntag findet in Wien die „BeSt³“-Studienmesse„ statt. Am Freitag tritt Rainhard Fendrich in der Olympiahalle in Innsbruck auf. All das bedeutet Staus und längere Verzögerungen auf den Transitrouten im Westen, den Zufahrtsstraßen zu den Skigebieten sowie im Bereich um die Veranstaltungsorte in Innsbruck und Wien.

Der Reisetag schlechthin durch das Ferien-Ende wird, wie schon am vergangen Wochenende, der Samstag. Vom Vormittag bis in den späteren Nachmittag müssen Autofahrer vor allem auf den folgende Strecken mit langen Verzögerungen rechnen:

Achensee Straße (B181), zwischen Achenkirch und Wiesing

Eiberg Straße (B173), zwischen Söll und Kufstein

Ennstal Straße (B320), bei Schladming und im Großraum Liezen

Fernpass Straße (B179), abschnittweise im gesamten Verlauf

Inntalautobahn (A12) vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden

Pinzgauer Straße (B311), zwischen Bischofshofen und Schwarzach und zwischen Zell/See und Lofer

Tauernautobahn (A10), zwischen Salzburg und dem Knoten Pongau

Westautobahn (A1) vor dem Grenzübergang Walserberg

Zillertal Straße (B169), im gesamten Verlauf

Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel auf der B179 sowie dem Brettfalltunnel auf der B169 sind ebenso wahrscheinlich wie lange Kolonnen auf den bayrischen Autobahnen zwischen Füssen und Kempten (A7) und zwischen Salzburg-München (A8)

„Autofahrer, die auch am Sonntagnachmittag auf den genannten Strecken Verzögerungen einplanen, sind gut beraten“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Zwtl: „BeSt³“ lockt zigtausende Besucher in die Wiener Stadthalle

Nachdem die BeSt³, die größte Bildungsmesse des Landes im Vorjahr nur virtuell abgehalten werden konnte, öffnet sie ab Donnerstag, 03.03.2022 wieder „real“ ihre Tore. Veranstaltungsort bis Sonntag, 06.03.2022 ist Halle D der Wiener Stadthalle. Rund 300 Aussteller präsentieren ein breites Spektrum an Angeboten zur Aus- und Weiterbildung sowie zum Berufseinstieg und zur Berufs(um)orientierung. Zigtausende Besucher werden sich trotz FFP2-Maskenpflicht an allen Messetagen und 3G an den ersten beiden Tagen das Angebot nicht entgehen lassen. Viele werden trotzt der hohen Spritpreise mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher werden längere Verzögerungen auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße oder den Straßen im Nibelungenviertel nicht ausbleiben. „Autofahrer sollten die generelle Kurzparkzone, die von Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr gilt und die auf 2 Stunden begrenzte Parkdauer beachten. Zudem sollten die Anwohner-Parkplätze auf jeden Fall gemieden werden. Hier dürfen nur Anwohner mit Parkpickerl oder Behinderte stehen. Als Parkplatzalternative bieten sich die Stadthallengarage, die Märzparkgarage und die Garagen in der Lugner-City an“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmittel ist sehr ratsam, da die Wiener Stadthalle mit der der U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinie 48A sehr gut erreichbar ist.

Zwtl.: Bis zu 3.800 bei Rainhard Fendrich in der Olympiahalle Innsbruck

Am kommenden Freitag, 04.03.2022, kann Rainhard Fendrich sein ursprünglich für 16.06.2020 geplantes Konzert im Rahmen der „Starkregen 2020“—Tour in Innsbruck geben. Bis zu 3.800 Zuschauer können allerdings nur im Sitzen ab 20 Uhr Hits wie „Tango Korrupti“ oder „Schickeria“ in der Olympiahalle lauschen. Konzertbesucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, sollte Verzögerungen auf der Olympiastraße, der Resselstraße sowie den Parkmöglichkeiten in der Parkgarage im Tivoli Stadion oder am Olympiahallen-West Parkplatz einplanen. „Öffentlich ist die Olympiahalle mit den Linien J, M, T und 505 erreichbar“, so Thomas Haider abschließend.

