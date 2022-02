Oö. Volksblatt: "Wertverlust" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 1. März 2022

Linz (OTS) - Nicht nur beim Geld gibt es eine Inflation, auch in der Politik: So hielten vor einem Jahr noch 54 Prozent Untersuchungsausschüsse grundsätzlich für sinnvoll und positiv, derzeit sind U-Ausschüsse nur mehr für 43 Prozent der Bürger „ein wichtiges Aufklärungsinstrument“, für ebenso viele Menschen ist er ein „reines Politik-Spektakel“. Der Stellenwert von

U-Ausschüssen ist also rapide gesunken. Hinzu kommt, dass die Corona-Folgen noch nicht verdaut sind und in der Ukraine die Waffen sprechen – das wären eigentlich Herausforderungen, die in der Politik zu lösen sind. Trotzdem steht nun der U-Ausschuss „ante portas“ und morgen wird der Kanzler zu allen Postenbesetzungen und Einkäufen, die der Bund in den vergangenen fünf Jahren getätigt hat, bis zu vier Stunden Rede und Antwort stehen müssen. In den kommenden Wochen werden wir dann wieder Anzeigen wegen mutmaßlicher Skandale und damit verbundene Rücktrittsaufforderungen erleben. Pilz, Krisper & Krainer werden zu Hochform auflaufen ... aber vielleicht ist es angesichts der Kriegsgefahr auch eine gute Ablenkungsstrategie, unter dem Motto: „Bella gerant alii, tu, felix Austria, loqui aliquid aliud!“ — Andere mögen Kriege führen, du, glückliches Österreich, rede über etwas anderes!

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at