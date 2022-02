M.A.N.D.U.-Eröffnungswochen: „Einer öffnet, alle feiern mit“

Linz (OTS) - Mit dem M.A.N.D.U.-Store in Klagenfurt hat der erste Standort des österreichischen EMS-Marktführers in Kärnten eröffnet. Verantwortlich dafür zeichnet mit Franchisenehmer Lukas Titze ein ehemaliger Eishockey-Profi und jahrelanger Kenner der Fitnessbranche, der mit M.A.N.D.U. den Sprung in die Selbstständigkeit wagt. Nach dem Motto „Einer öffnet, alle feiern mit“ gibt es in allen teilnehmenden M.A.N.D.U.-Stores im März 2022 die Eröffnungswochen.

Detoxen und Abnehmen

Die M.A.N.D.U.-Eröffnungswochen im März stehen ganz im Zeichen von „Detoxen und Abnehmen“. Die M.A.N.D.U.-Kunden können während der Eröffnungswochen in teilnehmenden M.A.N.D.U.-Stores mit einer Saftkur abnehmen und entschlacken. „Die meisten Kunden klagen gerade nach dem Fasching über einige Kilos zu viel und hier bieten wir eine Lösung an“, so M.A.N.D.U.-Geschäftsführer Christian Mayrleb. „Die Saftkuren von Bergblut haben wir nach langer Suche gefunden und wir sind stolz auf unseren neuen Partner, denn wir haben die Suche bis nach Amerika ausgeweitet. Fündig wurden wir in Tirol und damit doch so nah“, so M.A.N.D.U.-Initiator Philipp Kaufmann und ergänzt: „Wir sind vom Produkt restlos überzeugt: Es ist vegan und kaltgepresst, die Säfte erfüllen die höchsten Qualitätsstandards und wir setzen zu 100% auf Bio – Herz, was willst du mehr!“ Und das Beste: In den Eröffnungswochen erhalten alle M.A.N.D.U.-Member 20 Prozent Rabatt auf die Saft- und Detoxkuren von Bergblut. „Die Eröffnungswochen werden ein voller Erfolg für die Member. Sie bekommen neben dem erprobten und besten EMS-Training bei M.A.N.D.U., das Angebot, die Saft- und Detoxkuren von Bergblut zum sensationellen Preis zu ergattern. Zudem wollen wir gemeinsam feiern und haben uns die eine oder andere Überraschung überlegt“, sagt Kaufmann.

Kundenumfrage

Die letzte Zeit war nicht nur von der Corona-Pandemie geprägt, sondern im Zuge dessen auch mit vielen Trainer- und Franchise-Nehmer-Wechseln. „Bei so vielen Schließungen und Auflagen war es nicht verwunderlich, dass einige die Branche wechseln wollten beziehungsweise nicht die Kraft hatten, die Krise zu überstehen“, führt Mayrleb aus und ergänzt: „Es ist klar, dass das in der Organisation und im täglichen Store-Leben nicht spurlos an einem vorbeigeht. Daher wollen wir einen ‚cleanen‘ Neustart. Dazu brauchen wir aber die ehrliche Meinung und das Feedback derjenigen, die regelmäßig trainieren und das M.A.N.D.U.-System kennen und schätzen. Denn nur so können wir uns weiterentwickeln und das System verbessern." In den Eröffnungswochen findet die große M.A.N.D.U.-Kundenumfrage, die zumindest alle zwei Jahre durchgeführt wird, statt. „Wir sind am ehrlichen Feedback aller Stakeholder interessiert und lassen uns gerne evaluieren, denn nur so werden wir noch besser“, so Kaufmann.



Mandu goes Kärnten

Mit dem neuen M.A.N.D.U.-Store in Klagenfurt am Wörthersee setzt der österreichische EMS-Marktführer ein starkes Ausrufezeichen in Richtung weiterer Expansion. Der Franchise-Nehmer Lukas Titze ist ehemaliger Profi-Eishockeyspieler, gewann 2012/13 die österreichische Eishockeymeisterschaft mit dem KAC und arbeitete unter anderem als Studiostellvertreter einer großen österreichischen Fitnesskette. Nun wagt Titze den Schritt in die Selbstständigkeit, da er in M.A.N.D.U. das aktuell größte Potential in der Fitnessbranche sieht.

