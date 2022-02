SPÖ-Herr: „Weltklimabericht ist Aufruf, endlich zu handeln!“

Raus aus fossilen Energieträgern, Ankündigungs-Politik der Regierung unzureichend

Wien (OTS/SK) - „Während Öl- und Gaskonzerne weiterhin Milliarden-Profite machen, trifft die Klimakrise die ärmere Menschen ganz besonders hart. Der Weltklimabericht macht nochmals deutlich: Wir müssen rasch handeln!“, so Julia Herr, SPÖ-Umweltsprecherin, zum heutigen zweiten Teil des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats (IPCC). Sie pocht daher auf dem raschen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern: „Mit Kohle, Öl und Gas muss endlich Schluss sein. Das fossile Zeitalter muss enden! Das erfordert nicht nur die Klimakrise, das zeigt uns auch die traurige Realität in der Ukraine!“, so die Abgeordnete. ****

Der Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeit von Öl und Gas aus Russland müssen ein Weckruf für die Energiewende sein. „Leider warten wir noch immer auf das Energieeffizienzgesetz“, äußert Herr Kritik an der Regierung. Damit, so Herr, würde Österreich deutlich robuster gegen Krisen und einen wichtigen Schritt zur Senkung des Energiebedarfs setzen. Ebenfalls ausstehend ist das Klimaschutzgesetz. „Weder für 2021 noch für heuer gibt es gesetzliche Klimaziele. Es braucht dringend ein Klimaschutzgesetz, das klare Verbindlichkeiten schafft und den einzelnen Sektoren vorgibt, wie viel CO2 bis wann eingespart werden muss“, fordert die Umweltsprecherin.

Die Abgeordnete fordert die Regierung auf, wichtige Projekte endlich auf Schiene zu bringen. Selbst beim Erneuerbaren Energien Ausbaugesetz, welches eigentlich schon vor Monaten beschlossen wurde, fehlen immer noch einige notwendige Verordnungen. „Die Ankündigungspolitik der Regierung löst leider nicht die Klimakrise. Der Weltklimabericht zeigt einmalmehr auf, dass uns nicht mehr viel Zeit zum Handeln bleibt!“, so Herr abschließend. (Schluss) sl/ls

