Korrektur: Pro & Contra: Krieg in der Ukraine – Wie weit wird Putin gehen?

Morgen, Dienstag, um 21:00 Uhr auf PULS 24 und 22:25 Uhr auf PULS 4

Wien (OTS) - Der russische Präsident reagiert auf die Sanktionen und droht im Ukraine-Krieg nun mit dem Einsatz von Atomwaffen. Welche Eskalationsschritte stehen bevor und wie verhalten sich Russlands Verbündete? Bei Pro und Contra diskutieren Christoph Leitl, Ellina Sauerschnig, Ivan Rodionow, Michel Reimon und Emil Brix.



Die schweren Kämpfe in der Ukraine gehen weiter und stellen westliche Politiker:innen jeden Tag vor eine neue Situation. So wurden an ein- und demselben Tag die Drohung Wladimir Putins, Atomwaffen einzusetzen, die mögliche Aufnahme von Verhandlungen und der eventuelle Eintritt Weißrusslands in den Krieg bekannt.



Gleichzeitig finden im Westen wie auch in Russland selbst Demonstrationen gegen die Kriegshandlungen statt. Die EU ist sich in ihrer Ablehnung des Krieges einig wie selten zuvor. Nach dem schnellen Beschluss umfangreicher Wirtschaftssanktionen will Europa jetzt Waffen und Kampfjets in die Ukraine liefern.



Zeitgleich läuft die humanitäre Hilfe auf Hochtouren, seit Beginn des russischen Angriffs sind laut UNHCR schon mehr als 500.000 Menschen aus den Kriegsgebieten nach Polen, Slowakei und Rumänien geflüchtet.

Wie kann der Krieg gestoppt werden? Was will Wladimir Putin und läuft sein Angriff nach Plan? Welche Verbündeten bleiben ihm? Was planen die EU und USA als nächsten Schritt?

Dienstag, 1. März 2022, 21:00 Uhr auf PULS 24 und 22:25 Uhr auf PULS 4 und in der ZAPPN App.



Gäste:

Christoph Leitl, Präsident Europäische Bewegung Österreich, früher Präsident WKO sowie Präsident Eurochambres

Ivan Rodionov, Geschäftsführer InfraRot Medien, davor Chief Strategy Officer Russia Today Deutsch

Ellina Sauerschnig, Juristin aus der Ukraine

Emil Brix, Direktor Diplomatische Akademie, früher österreichischer Botschafter in Moskau

Michel Reimon, Nationalratsabgeordneter, Die Grünen, und Buchautor

Moderation: Corinna Milborn

