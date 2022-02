MWC Barcelona: Huawei setzt auf nachhaltige Lösungen

Wien/Barcelona (OTS) - Am heutigen Montag öffnet der Mobile World Congress 2022 seine Tore. Bereits am Vorabend der Messe präsentierte Huawei am Day0-Forum neue Highlights der intelligenten Netzwerkinfrastruktur. Die wichtigsten Informationen sind hier zusammengefasst:

Ryan Ding, Huawei Executive Director und President der Carrier Business Group von Huawei, eröffnete das Huawei Day0-Forum mit seiner Rede „Lighting up the Future“. Als ITK-Infrastrukturanbieter spielten die Netzwerkbetreiber eine immer wichtigere Rolle bei der Entwicklung der künftigen digitalen Wirtschaft. Ding rief Netzwerkbetreiber dazu auf, sich dem Huawei GUIDE Business Blueprint anzuschließen, um gemeinsam eine bessere digitale Wirtschaft zu schaffen. In seiner Keynote erklärte Ding, dass die Vitalität der digitalen Wirtschaft anhand von drei Faktoren bewertet werden kann: Verbindungsdichte, Rechenvielfalt und Intensität der Kohlenstoffreduzierung, und dass diese Faktoren den Betreibern die Hebel in die Hand geben, die sie brauchen, um die Zukunft der digitalen Wirtschaft zu gestalten.

So könnten Betreiber durch die Erhöhung der Verbindungsdichte ihre 5G-Benutzerbasis vergrößern und ihren Geschäftsumfang erweitern. Durch die Diversifizierung der Rechenressourcen würden sich zudem Synergien zwischen Konnektivität und IT ergeben, die die Unternehmensdigitalisierung förderten und für neues Wachstum sorgten. Zudem erhöhen neue grüne ITK-Lösungen, wie sie Huawei anbietet, die Netzwerkkapazität und senken den Energieverbrauch pro Bit für eine grünere Entwicklung.

Huawei veröffentlicht IntelligentRAN Wireless Architecture

Huawei stellte am Day0-Forum eine Reihe neuer IT-Produkte und -Lösungen als Teil einer neuen „intelligenten IT-Basis“ für Betreiber vor. David Wang, Executive Director of the Board und Vorsitzender des ICT Infrastructure Managing Board bei Huawei, erklärte, dass die zuverlässige und effiziente IT-Grundlage den Betreibern helfen wird, intelligente Netze zu errichten, den Umsatz zu steigern, die Kosten zu senken, die Effizienz zu erhöhen und letztendlich neues Wachstum zu erzielen. Im Zentrum steht dabei Huaweis neue drahtlose Netzwerkarchitektur IntelligentRAN. Diese Architektur soll Netzbetreibern dabei helfen, autonome Netze aufzubauen, indem sie Intelligenz im Servicebetrieb, Erfahrungsoptimierung und vereinfachte Betriebs- und Wartungsabläufe nutzt.

Mit dem neuen IntelligentRAN von Huawei können intelligente Luftschnittstellen Schlüsseltechnologien wie Smart Grids, Planungswörterbücher und Kanaldiagramme nutzen. Mit diesen Tools können sie Luftschnittstellenressourcen intelligent konfigurieren und eine optimale Nutzererfahrung und Kapazität erreichen. Die Dienstvorhersage mit IntelligentRAN steuert auch die netzseitige Spektrums- und Kanalauswahl in Nicht-Echtzeit sowie die Echtzeit-Symbolplanung und Sendeleistungskonfiguration auf der Basisstationsseite. Dadurch wird der Energieverbrauch im gesamten Netz erheblich gesenkt.

„Intelligenz verbessert drahtlose Netze erheblich, indem sie die korrelative Datenanalyse und Vorhersage unterstützt, um Entscheidungen adaptiver zu machen. Genau hier setzt IntelligentRAN an. Es wird Netze in die Lage versetzen, keine Service-Wartezeiten, konsistente Erfahrungen, keine Netzfehler und eine optimale Erfahrung und Energieeffizienz zu realisieren. Mithilfe der Mobile Intelligent Engine (MIE) können Daten, Modelle und Entscheidungen zwischen Basisstationen und Netzen besser koordiniert werden, wodurch der Weg zu drahtloser Intelligenz geebnet wird,“ erläuterte Gan Bin, Vice President und Chief Marketing Officer der Wireless Solutions bei Huawei.

Abbau von Missverständnissen zur Beschleunigung der grünen Entwicklung

„Grüne Entwicklung ist ein Modewort. Genau wie die Entwicklung von Newtons klassischer Mechanik zu Einsteins Relativitätstheorie wird auch diese Entwicklung von einer Spirale zwischen falschen Vorstellungen und Wahrheiten geprägt sein“, erklärte Dr. Philip Song, Chief Marketing Officer von Huawei Carrier, im Rahmen des Huawei-Forums „Lighting up the Future“. „Wir müssen diese fünf Missverständnisse so schnell wie möglich überwinden, um die grüne Entwicklung der ITK-Branche zu beschleunigen.“

So sei es ein Irrglaube, dass die ITK-Branche zum Anstieg der Kohlenstoffemissionen beitrage. Laut dem SMARTer2030-Bericht der Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) würden bis 2030 voraussichtlich nur 1,97 Prozent der weltweiten Kohlenstoffemissionen durch die ITK-Branche verursacht, dem stünde deren Absenkung um 20 Prozent durch den Einsatz von ITK-Technologien in anderen Branchen gegenüber. Auch sei es falsch, sich auf die Emissionen in der Lieferkette zu konzentrieren. „Betrachtet man den gesamten Lebenszyklus von Netzwerkausrüstung entstehen nur zwei Prozent der Kohlenstoffemissionen während der Herstellung, aber 80-95 Prozent während der Nutzung.“ Der Schlüssel liege also in der Einführung innovativer Technologien zur Verbesserung der Energieeffizienz.

Die Energieeffizienz des Netzes ist nach Überzeugung von Philip Song, gleich der Summe der Energieeffizienz der Telekommunikationsgeräte. Die Bewertung der Energieeffizienz einer einzelnen Gerätebox reiche nicht aus, um umfassende, Szenario-basierte Planungs- und Bauentscheidungen zu treffen. Auch sollten Energieeinsparungen keine Auswirkungen auf die Netzleistungsindikatoren haben. „Die Wahrheit ist, dass es einen Kompromiss zwischen Energiesparfunktionen und einigen Netzindikatoren gibt“ , erklärt Song. Energiesparfunktionen könnten auf Kosten der Spitzenlastraten und einiger anderer Indikatoren eingeführt werden, ohne dass dies Auswirkungen auf die tatsächliche Nutzererfahrung habe.

Der Huawei-Manager bemängelte, dass es bei der grünen Entwicklung zu sehr um grüne Energie gehe. „Während die Entwicklung von Solar- und Windenergie für die grüne Entwicklung in der ITK-Branche wichtig ist, können durch die systematische Verbesserung der Energieeffizienz von Telekommunikationsnetzen enorme Gewinne erzielt werden“ , so Song abschließend.

