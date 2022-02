Neun Verkehrstote in der vergangenen Woche

44 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 27. Februar 2022 44 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 27. Februar 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker, drei Mitfahrer in einem Pkw, ein Fußgänger und ein Radfahrer bei sieben Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 24. Februar 2022, im Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich, bei dem drei Pkw-Insassen getötet wurden. Eine 32-jährige Pkw-Lenkerin aus Tschechien wollte an einer Kreuzung eine Landesstraße übersetzen und dürfte dabei einen Sattelzug, der Vorrang hatte, übersehen haben. Der Lenker des Sattelzuges konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden und kam in weiterer Folge von der Straße ab. Der Pkw wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in ein angrenzendes Feld geschleudert. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen verstarben drei Insassen des tschechischen Pkws noch an der Unfallstelle. Die 32-jährige Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Der Lenker des Sattelzuges wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Am Wochenende verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.





Fünf Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen und je zwei auf Autobahnen und Bundesstraßen ums Leben. Fünf Verkehrstote mussten in Niederösterreich, zwei in Wien und jeweils einer im Burgenland und der Steiermark beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall gesundheitliche Beeinträchtigung, mangelnder Sicherheitsabstand, Missachtung von Ge- und Verboten, nicht angepasste Geschwindigkeit und Vorrangverletzung. Bei zwei Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Vier Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige, zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter hatte keinen Sicherheitsgurt verwendet.

Vom 1. Jänner bis 27. Februar 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 44 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 27, 2020 41.





