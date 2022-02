Hilfswerk in der Ukraine

So werden Spendengelder eingesetzt

ch bin in Dnirpo. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Ich habe schreckliche Angst. D., Ukraine 1/3

Die Kämpfe sind schlimmer als in jedem Film. Ich möchte aus diesem Albtraum aufwachen. P., Ukraine 2/3

Die letzte Nacht habe ich im Badezimmer verbracht und die Explosionen gehört. Und jedes Mal wieder habe ich gebetet, dass uns die Bomben nicht treffen A. 3/3

Wien/Ivano-Frankivsk (OTS) - „I ch bin in Dnirpo. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Ich habe schreckliche Angst. “

„ Die Kämpfe sind schlimmer als in jedem Film. Ich möchte aus diesem Albtraum aufwachen. “

„ Die letzte Nacht habe ich im Badezimmer verbracht und die Explosionen gehört. Und jedes Mal wieder habe ich gebetet, dass uns die Bomben nicht treffen .“

Alltag Humanitäre Hilfe

Diese und hunderte weitere Schreckensmeldungen erreicht das Hilfswerk International in der Ukraine jeden Tag. Kein Wunder, dass die Menschen fliehen.

Ein Gefühl der Machtlosigkeit stellt sich ein. Doch für Trübsal-Blasen ist in der Notschlafstelle „Divers“ in Ivano-Frankivsk im Westen der Ukraine keine Zeit. Unsere Kolleginnen und Kollegen empfangen neu ankommende Flüchtende am Bahnhof. Die meisten Flüchtlinge, die hier ankommen, kommen aus dem extrem umkämpften Osten.

Am Bahnhof versorgen wir sie mit warmen Tee und Informationen, wo sie die Nacht verbringen können. Viele von ihnen sind stundenlang im Zug gestanden. Kinder sind müde, die Erwachsenen haben Angst.

Nachdem die Menschen am Bahnhof in Ivano-Frankivsk erstversorgt wurden, begleiten wir sie in eines der Hilfswerk International Notschlafstellen. Hier können sie sich aufwärmen, mit Mahlzeiten stärken, und duschen.

Österreichische Hilfe

Wir vom Hilfswerk International sind überwältigt von der Anteilnahme der österreichischen Bevölkerung. Unsere Spenderinnen und Spender waren es, die die Ausstattung unserer Notschlafstellen in Ivano-Frankivsk und Bakosh für Menschen auf der Flucht ermöglicht haben. Dafür bedanken wir uns von Herzen.

Hilfswerk bittet um Spenden

Das Hilfswerk International ist in ständigem Austausch mit seinen Partnern in der Ukraine. Wir brauchen dringen Spenden, um weiterhin lebensrettende Maßnahmen für Menschen auf der Flucht leisten zu können.

Hilfswerk International

IBAN AT71 6000 0000 9000 1002

Kennwort „Nothilfe Ukraine“

oder unter www.hilfswerk.at/international

Hilfswerk International

Hilfswerk International ist eine in Österreich beheimatete und weltweit tätige Hilfsorganisation, die seit 1978 Katastrophenhilfe und Entwicklungszusammenarbeit leistet.

Spenden Spenden für Menschen in der Ukraine Hilfswerk International

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk International

Mag. Bianca Weissel

Leiterin Kommunikation

+43 1 405 75 00 112, +43 676 87 87 60110

bianca.weissel @ hilfswerk-international.at

http://www.hilfswerk.at/international