NEOS zu Weltklimabericht: Wie viele Signale braucht diese Regierung noch, um endlich zu handeln?

Michael Bernhard: „Auch die grüne Regierungsbeteiligung hat wenig geändert. Gewessler präsentiert ständig kosmetische Maßnahmen, aber keine echten Reformen .“

Wien (OTS) - „Wieder einmal müssen Wissenschaftler_innen die Regierenden davor warnen, welch drastische Auswirkungen ihr zögerliches Handeln gegen die Klimakrise hat“, sagt NEOS-Klima- und Umweltsprecher Michael Bernhard anlässlich des neuen Berichts des Weltklimarates IPCC. Auch die österreichische Bundesregierung mache viel zu wenig, um die Klimaerwärmung wirksam einzudämmen: „Leider hat hier auch die grüne Regierungsbeteiligung wenig geändert. Leonore Gewessler präsentiert ständig kosmetische Maßnahmen, aber keine echten Reformen bei Steuersystem, Mobilität und Bodenverbrauch. . Wo bleibt das längst versprochene Klimaschutzgesetz mit klaren klimapolitischen Zielsetzungen und Reduktionspfaden, um die CO2-Emissionen massiv zu senken? Wo bleibt die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen? Die Regierung muss endlich vom Ankündigen ins Tun kommen“, fordert Bernhard.

Was getan werden muss, sei längst bekannt: „Neben der Verringerung der Treibhausgas-Emissionen müssen vor allem die Ökosysteme restauriert und ausgebaut und Änderungen in der Landwirtschaft vorangetrieben werden, den Flüssen muss wieder mehr Raum gegeben werden, mit der gigantischen Bodenversiegelung muss Schluss sein. All das geschieht aber nicht, wenn man nur redet. Es müssen jetzt endlich entschlossene Taten folgen“, drängt der pinke Klima- und Umweltsprecher. „Wir brauchen eine österreichische Regierung, die daheim und in Europa ein glaubhafter Vorreiter des Klimaschutzes ist. Die türkis-grüne Bundesregierung hat bis jetzt kaum mehr geliefert als Lippenbekenntnisse.“

