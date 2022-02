LH Platter zum erfolgreichen Wahlsonntag: „Die Volkspartei bleibt die Bürgermeister- und Gemeinderatspartei in Tirol“

Tiroler VP kann hohes Niveau halten. Deutlich mehr als 200 VP-Bürgermeister stehen schon fest, 31 Stichwahlen am 13. März. Besondere Erfolge in Wörgl, Schönwies und Mils bei Imst.

Innsbruck (OTS) - Der gestrige Wahlsonntag bringt in den meisten Tiroler Gemeinden Klarheit, wer in den kommenden sechs Jahre die Geschicke in den Gemeindeämtern leiten wird. Für die Tiroler Volkspartei war die Gemeinderats- und BürgermeisterInnenwahl insgesamt ein großer Erfolg.

„Die Volkspartei ist und bleibt die Bürgermeister- und Gemeinderatspartei in Tirol, das haben die zahlreichen erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten einmal mehr bewiesen. Schon jetzt stehen deutlich mehr als 200 bürgerliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister fest. Ich darf mich im Namen der Tiroler Volkspartei herzlich bei allen WahlwerberInnen für ihre Bereitschaft bedanken, Verantwortung in ihren Gemeinden zu übernehmen. Es ist wichtig, mit dem gewonnenen Vertrauen sorgsam umzugehen und in den Gemeinderäten gut zusammenzuarbeiten“, erklärt LH Günther Platter nach einer ersten Analyse der gestrigen Wahlergebnisse. „Es gibt viele Gemeinden, in denen wir beachtliche Erfolge feiern konnten. Es gibt aber auch einzelne Orte, in denen unsere Kandidaten leider verloren haben. Ein tirolweiter Trend lässt sich aber nicht erkennen, was wieder einmal bestätigt, dass die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen klare Persönlichkeitswahlen sind. Für uns schafft die gestrige Wahl jedenfalls ein wichtiges Fundament für die Landtagswahlen im kommenden Frühjahr. Besonders freuen mich die klare, erstmalige Bestätigung von Bürgermeisterin Daniela Kampf in Mils bei Hall, der große Erfolg von Melanie Zerlauth in Pfunds und die Wahl von Petra Singer in Karrösten, die damit die erste Bürgermeisterin im Bezirk Imst ist.“

Der Fokus liege nun auf dem zweiten Wahlgang in zwei Wochen. „In einigen Gemeinden warten noch wichtige Stichwahlen auf uns. Jetzt gilt es nochmals 14 Tage mit aller Kraft zu arbeiten und um jede Stimme zu laufen.“ Gewählt wird unter anderem in Schwaz, in der die bürgerlichen Listen mehr Mandate als bei der letzten Wahl erzielt haben, in Hall, wo Quereinsteiger Werner Hackl für sein erstes Antreten ein gutes Ergebnis eingefahren hat und knapp in Führung liegt, und in Wörgl, wo die amtierende SPÖ-Bürgermeisterin Hedi Wechner massive Verluste hinnehmen musste. „Neben Schönwies, wo wir nach über 30 Jahren den Bürgermeistersessel von der SPÖ zurückerobert haben und Mils bei Imst, wo die ÖVP den Bürgermeistersessel von den NEOS erobern konnte, ist Wörgl mit dem tollen Ergebnis von Bürgermeisterkandidat Michael Riedhart ein riesiger Erfolg“, so Platter abschließend.

