GVV-Kollross begrüßt Vorstoß des Gemeinde- und Städtebundes zur Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge

Sozialdemokratischer GemeindevertreterInnenverband fordert Bundesregierung zum Handeln auf

Wien (OTS/SK) - Der Vorsitzende des Sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverbands Österreich (GVV), SPÖ-Kommunalsprecher und Bürgermeister von Trumau, Andreas Kollross, begrüßt den heutigen Vorstoß für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in Österreich. „Gemeinden und Städte haben schon in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie schutzsuchenden Menschen Hilfe und Heimat bieten. Wenn es Krisen gibt, sind sie zur Stelle. Und das werden sie auch diesmal sein. Daher begrüße ich den Vorstoß“, so GVV-Vorsitzender, Abg. zum Nationalrat Andreas Kollross. ****

Gleichzeitig nimmt Kollross aber auch die Bundesregierung in die Pflicht: „Es ist wichtig, zu helfen. Von der Bundesregierung hört man aber bisher sehr wenig. Was es braucht, ist ein Aufteilungsschlüssel und eine bundesweit koordinierte Aufnahme und keine Massenquartiere. Solidarität in schönen Worten auszudrücken ist das eine – solidarisch zu handeln die zweite Seite selbiger Medaille. Bisher haben wir seitens der Bundesregierung nur die erste Seite gesehen. Es ist nun die Zeit zu handeln“, so Kollross abschließend. (Schluss) ls/lp

