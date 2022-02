SPÖ-Holzleitner/Yildirim: Es kommt Bewegung in die Tiroler Kommunalpolitik

SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende und SPÖ-Landesfrauenvorsitzende gratulieren zur erfolgreichen Gemeinderatswahl der Frauen in Tirol

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der Wahl in 273 Gemeinden in Tirol gratulieren SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und die Tiroler Landesfrauenvorsitzende Selma Yildirim den SPÖ-Kandidat*innen, insbesondere den weiblichen Kandidatinnen, die für Bewegung im Land gesorgt haben. „Tirol war immer Schlusslicht, wenn es um weibliche Bürgermeisterinnen und Gemeinderätinnen ging. Viele SPÖ-Kandidatinnen haben jetzt für Bewegung gesorgt. Ich gratuliere sehr herzlich“, so Holzleitner. „Es waren besonders schwierige Voraussetzungen für diesen Wahlkampf, doch die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben mit den richtigen Themen wieder Vertrauen gewinnen können“, so Yildirim, die sich den Gratulationswünschen anschloss. Stellvertretend für die zahlreichen Kandidat*innen nennt Holzleitner Elisabeth Blanik, die mit satter Mehrheit als Bürgermeisterin wiedergewählt wurde und Gabi Rothbacher, die mit 61,2 Prozent in Polling zur Bürgermeisterin gewählt wurde, ebenso Brigitte Praxmarer in Flaurling. „Noch immer ist gerade für Frauen die Kommunalpolitik ein besonders schwieriges Pflaster. Deshalb gilt diesen Frauen unser besonderer Dank, sie sind Vorbilder für eine starke nachkommende Generation“, so Holzleitner. ****

Jenen Kandidat*innen, die noch in die Stichwahl müssen, wünschen die beiden Frauenpolitikerinnen viel Kraft und Erfolg. „Die Zugewinne und die Absolute in zehn Gemeinden sollen der Turbo-Booster für die Stichwahl sein. Wir wünschen allen Kandidat*innen, ganz besonders Victoria Weber in Schwaz und Hedwig Wechner in Wörgl, viel Erfolg“, so Holzleitner und Yildirim. Denn es brauche gerade auf kommunaler Ebene eine feministische und progressive Politik. (Schluss) lp

