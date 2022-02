Hammer/Grüne zu IPCC-Bericht: Weltklimarat mit weiterer alarmierender Botschaft

Ausstieg aus allen fossilen Energien auch aufgrund geopolitischer Lage notwendig

Wien (OTS) - „Der aktuelle Bericht des Weltklimarates zeichnet ein dramatisches Bild von Schäden und Verlusten durch die Klimaerhitzung. Abermals wird uns deutlich vor Augen geführt, dass diese negativen Auswirkungen mit jedem weiteren Schritt der globalen Erhitzung eskalieren. Damit könnte der Planet für Menschen unbewohnbar werden“, sagt Lukas Hammer, Klimasprecher der Grünen, und weiter: „In Österreich haben wir mit ersten Gesetzesbeschlüssen und Regierungsmaßnahmen bereits bedeutende Schritte im Klimaschutz gesetzt und wichtige Vorhaben auf den Weg gebracht. Es ist nun Gebot der Stunde, diese Anstrengungen zu intensivieren und auszuweiten. Das Bundesministerium für Klimaschutz arbeitet mit Hochdruck an den weiteren Gesetzesvorhaben zur Dekarbonisierung Österreichs.“

„Durch die laufenden IPCC-Berichte haben wir wichtige Informationen aus der führenden und unabhängigen Klimawissenschaft. Es ist unser Auftrag in der Politik, bei unseren Entscheidungen nach diesen Informationen zu handeln“, betont Hammer. Der Weltklimarat macht keine politischen Vorgaben, durch die bei den Berichten übermittelte „Summery für Policymakers“ wird der Politik aber eine umfassende und aktuelle Grundlage für ihre Entscheidungen zur Verfügung gestellt.

Nicht nur die Klimaerhitzung macht einen Ausstieg aus fossilen Energien dringend notwendig. „Durch die momentane geopolitische Lage mit Russland braucht es einen noch schnelleren Wandel in unserer Energiepolitik, um Europa unabhängig von fossilen Energien aus Russland zu machen. Wir dürfen mit unseren Energiekäufen nicht länger autokratische Regime unterstützen, die damit Kriege finanzieren. Dazu braucht es umfassendste politische Maßnahmen in noch nie dagewesenem Ausmaß zur Beschleunigung der Energiewende in allen Ländern Europas. Damit retten wir nicht nur unser Klima, sondern befreien uns auch aus den energiepolitischen Fesseln und sichern unsere Unabhängigkeit in Europa“, hält Hammer fest.

