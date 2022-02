Österreichischer Frauenring sendet Appell für Frieden und Solidarität

Stoppt diesen vollkommen sinnlosen, unverantwortlichen und gefährlichen Krieg! Solidarität mit ukrainischer Bevölkerung gefordert

Wien (OTS) - Der Österreichische Frauenring ist entsetzt über den Krieg in der Ukraine und verurteilt die militärische Aggression der russischen Föderation.

Wir sind zutiefst besorgt und fordern die Weltpolitik auf, diesen fahrlässigen Krieg auf diplomatischer Ebene zu beenden und jeden militärischen Einsatz zu vermeiden.

Kriege treffen Frauen und Kinder immer ganz besonders, während Frauen in politischen Entscheidungspositionen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert sind. Der Österreichische Frauenring steht hinter der ukrainischen Bevölkerung und vor allem in tiefer Solidarität mit den Frauen, Mädchen und Kinder in diesem Land.

Der Frauenring solidarisiert sich außerdem mit allen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich in der Tradition der internationalen Frauenbewegung für den Frieden einsetzen. Auch ist die Europäische Union gefordert, ukrainischen Flüchtlingen rasch und unbürokratisch zu helfen!

Für den Österreichischen Frauenring

Klaudia Frieben, Vorsitzende

Mag.a Maria Rösslhumer, stv. Vorsitzende

Mag.a Christa Kirchmair, stv. Vorsitzende

Rosemarie Ertl, MA, Finanzreferentin

Rückfragen & Kontakt:

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings

office @ frauenring.at

Tel. 0664/6145800