Ein Blick hinter die Kulissen von #Starmania22 mit den Social-Media-Accounts des ORF

Wien (OTS) - Der Countdown zum Start von „Starmania 22“ hat begonnen:

Am Freitag, dem 4. März 2022, startet live ab 20.15 Uhr der von Arabella Kiesbauer moderierte ORF-1-Frühjahrsevent. Auf den ORF-Social-Media-Accounts gibt es unter #Starmania22 zahlreiche Infos zur Show und zu den „Starmaniacs“. Neben den ORF-Facebook-Seiten (@ORF sowie @ORF1) und den ORF-Instagram-Accounts (@ORFstarmania, @ORF und @echt.orf1) bietet auch TikTok einen eigenen Channel (@ORFstarmania) mit zahlreichen Inhalten ganz im Stil der Social-Media-Plattform. Die offizielle Website starmania.ORF.at liefert ab sofort jede Menge Infos rund um den ORF-Castingevent. Das Angebot der ORF-TVthek rundet das spannende Online-Package mit Live-Streams und Video-on-Demand-Angeboten aller Shows ab.

#Starmania22 in Social Media

Welche Kandidatin oder welcher Kandidat wird heuer das Rennen bei „Starmania“ machen? Wer sind die „Starmaniacs“, wo kommen sie her, wie bereiten sie sich auf ihre Auftritte vor und welche Songs performen sie? Antworten auf diese und zahlreiche weitere Fragen bietet das Social-Media-Team des ORF auf seinen Accounts unter #Starmania22. Auf TikTok und Instagram gibt es einen Blick hinter die Kulissen der Castingshow – das Publikum ist auf du und du mit den „Starmaniacs“. Dort werden regelmäßig Backstage-Bilder, Interviews und die besten Szenen der Staffel gezeigt. Das Publikum wird auch zwischen den Sendungen über aktuelle Entwicklungen informiert und natürlich bestens unterhalten. Fanny Stapf ist als Host des offiziellen Instagram-Accounts @ORFstarmania live im Studio dabei und teilt ihre ganz persönlichen Einblicke mit der Community. Vor den Shows gibt sie Live-Backstage-Einblicke in die Vorbereitungen, schaut den „Starmaniacs“ über die Schulter und führt exklusive Interviews. Bei einigen Shows fängt sie außerdem die Emotionen nach der Sendung ein. Auf TikTok werden auch heuer wieder die emotionalsten Momente, die schönsten Töne und die besten Jurybewertungen geteilt. Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich Challenges und lassen das Publikum an ihrem „Starmania“-Alltag teilhaben. Mit dem Hashtag #Starmania22 kann man plattformübergreifend mitdiskutieren und seinen Favoriten bzw. seine Favoritin anfeuern und unterstützen.

Alle Shows und exklusive Einblicke: Rundum informiert mit starmania.ORF.at und der ORF-TVthek

Wer die neue „Starmania“-Staffel online mitverfolgen will, für den schnüren starmania.ORF.at und TVthek.ORF.at ein umfangreiches multimediales Angebot: Auf der offiziellen Website starmania.ORF.at stehen ab sofort alle Infos und viel Exklusives rund um die größte Bühne des Landes bereit. Spannende Proben- und Backstage-Berichte, Interviews und Storys zu den Shows sowie zahlreiche Fotostrecken und Videos informieren laufend über das Geschehen vor und hinter den Kulissen. Selbstverständlich können Fans in ausführlichen Porträts auch alles Wissenswerte über die Kandidatinnen und Kandidaten sowie über die Jury erfahren. Das Streaming-Package von ORF-TVthek und starmania.ORF.at lässt ebenfalls keine Wünsche offen: Es werden Live-Streams und Videos-on-Demand aller Shows und Auftritte bereitgestellt – alle Folgen bleiben nach der Ausstrahlung bis nach dem Finale online abrufbar. Auch der ORF TELETEXT setzt seinen Fokus auf die ORF-Castingshow und bietet in den Magazinen „Leute“ und „Kultur und Show“ alle News.

Der Ö3-„Starmania“-Podcast

Was passiert bei Österreichs größter musikalischer Talentsuche hinter dem Showvorhang? Ö3 schaut und hört ganz genau hin: Was tut sich, wenn die TV-Kameras ausgeschaltet sind? Welche Momente sieht man nicht im Fernsehen und im Internet? Das Ö3-Mikrofon ist stets parat, wenn die Kandidatinnen und Kandidaten „nur noch schnell etwas loswerden“ wollen. Die Ö3-Reporter Martin Krachler und Max Bauer begleiten die „Starmaniacs“ backstage, ganz persönlich und blicken hinter die Kulissen der größten Showbühne des Landes. Die Highlights rund um die freitägliche TV-Sendung gibt es wie gewohnt im Ö3-„Supersamstag“ (von 6.00 bis 12.00 Uhr). Längere Interviews, persönliche Einblicke und die Top-Themen der „Starmaniacs“ stehen im offiziellen „Starmania“-Podcast auf dem Programm – immer ab Samstagnachmittag, zu finden auf der Ö3-Website und in der ORF-Radiothek (https://radiothek.orf.at/).

FM4 „Starmanics“ – Drei Superfans schauen „Starmania“ durch die gelbe Brille

Mit Alica Ouschan, Mimi Gstaltner und Philipp Emberger betrachten drei FM4-Moderatorinnen und Moderatoren „Starmania 22“ durch die gelbe Brille: Ab 4. März stehen jeden Freitag von 21.00 bis 22.00 Uhr alles rund um die beliebte Castingshow und ein Blick hinter die Kulissen auf dem FM4-Programm: Was machen die ehemaligen „Starmaniacs“ heute? Wie haben sie die Teilnahme an der Show erlebt? Wie fühlen sich ausgeschiedene Kandidatinnen und Kandidaten? Von 22.00 bis 23.00 Uhr lassen die FM4-Superfans die Show Revue passieren und widmen sich den Highlights des Abends – von leider geil bis leider nein. Unter #fm4starmanics teilen die FM4-Hörerinnen und -Hörer ihre Gedanken zur Show und verraten, welche Kandidatinnen und Kandidaten ihre Herzen höherschlagen lassen.

