Toto: Achtfachjackpot – 63.000 Euro warten

Steirer tippte beide Torwetten im 2. Rang

Wien (OTS) - Zum achten Mal in Folge gab es nun schon keinen Dreizehner bei Toto, und damit geht es in der nächsten Runde um einen Achtfachjackpot. Im Dreizehner Gewinntopf werden dann rund 63.000 Euro liegen.

Zehn Spielteilnehmern gelang es, einen Zwölfer zu tippen und dafür jeweils knapp 500 Euro zu erhalten. Vier Gewinne gingen ins Burgenland, einer nach Wien, einer nach Vorarlberg und vier wurden via die Spieleseite win2day erzielt.

In der Torwette gab es erneut keine fünf richtigen Ergebnisse, wodurch es weiterhin Jackpot heißt. Die beiden Gewinne im zweiten Rang erzielte ein Steirer mit einem Systemschein. Er scheiterte lediglich an Spiel 4 und damit an der 0:2-Niederlage Altachs gegen die Admira.

Annahmeschluss für die Runde 9A ist am Dienstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 8B

8fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 53.752,75 – 63.000 Euro warten 10 Zwölfer zu je EUR 485,90 112 Elfer zu je EUR 9,60 634 Zehner zu je EUR 3,40 741 5er Bonus zu je EUR 1,20

Der richtige Tipp: E2 2 1 2 X / 1 2 X 1 X 1 2 X X 2 2 X 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 10.536,24 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 609,00 Torwette 3. Rang: 36 zu je EUR 14,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 155.649,74

Torwette-Resultate: E1:+ 0:2 1:0 0:2 1:1

