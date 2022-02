gurkerl.at spendet 100.000 Euro an die Menschen in der Ukraine

Wien (OTS) - Die nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine schnell ins Leben gerufene Hilfsinitiative von gurkerl.at ist auf überwältigende Hilfsbereitschaft der Kund:innen von gurkerl.at und seiner Partner:innen gestoßen. Mit Hilfe aller Bestellungen, die am Freitag (25.02.2022) eingegangen sind, spendet gurkerl.at eine Gesamtsumme von 100.000 Euro an die hilfsbedürftigen Menschen in der Ukraine. Damit das Spendengeld bestmöglich eingesetzt wird, kooperiert gurkerl.at erneut mit der Caritas der Erzdiözese Wien und überweist ihr die Gesamtsumme zur Hilfe der Menschen vor Ort.

„ Effektive Hilfe muss schnell und unkompliziert erfolgen, wenn sie am dringendsten benötigt wird. Darum haben wir nach Ausbruch des Krieges am Donnerstag keine Zeit verloren, ein Hilfsprojekt für die Menschen in der Ukraine zu starten. Wir haben uns kurzerhand entschieden, die gesamte Marge aller Bestellungen, die am nächsten Tag bei gurkerl.at eingehen, an die Caritas der Erzdiözese Wien für ihre Hilfe vor Ort in der Ukraine zu spenden. Einige unserer Partner:innen haben sich spontan unserer Initiative angeschlossen und an dem Tag auch ihre Margen gespendet, so dass die Gesamtmenge noch größer wird. Dank der zahlreichen Bestellungen unserer Kund:innen konnten wir so einen Gesamtbetrag von 100.000 Euro erreichen “, fasst Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at, das mehr als erfreuliche Ergebnis des Hilfsprojekts zusammen.

„ Die Not der Menschen in der Ukraine ist dramatisch und die humanitäre Lage spitzt sich stündlich zu. Die Caritas ist seit über 30 Jahren in der Ukraine für Menschen in Not im Einsatz. Wir stehen im engen Austausch mit unseren Mitarbeiter:innen vor Ort, die jetzt mehr denn je auf unsere Hilfe angewiesen sind. Die großzügige Unterstützung der gurkerl.at-Community hilft uns dabei, unsere Nachbar:innen in der Ukraine mit Hilfspaketen zu versorgen. Vielen herzlichen Dank an die zahlreichen Unterstützer:innen “, so Klaus Schwertner, geschäftsführender Direktor der Caritas der Erzdiözese Wien.

gurkerl.at dankt seinen Partner:innen Josef & Yuki, Hager und CUTZ herzlich für ihre Unterstützung, zugunsten der Menschen in der Ukraine am Tag der Hilfsinitiative auf ihre Margen zu verzichten und sich spontan dem Hilfsprojekt anzuschließen.

