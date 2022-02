ORF III am Dienstag: Tagsüber umfangreiche Info-Strecke zu Krieg in der Ukraine mit „ORF III AKTUELL“ und „zeit.geschichte“-Doku

Außerdem: „Monika Gruber – Zu wahr um schön zu sein“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am Dienstag, dem 1. März 2022, von 9.30 bis 13.00 Uhr in „ORF III AKTUELL“ den neuesten Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine sowie den weiteren Themen des Tages. Anschließend um 13.00 Uhr folgt die „zeit.geschichte“-Doku „Kampf um Kiew – der Euromaidan“. Um 13.45 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ wieder zurück und liefert voraussichtlich bis 17.20 Uhr ein umfangreiches Update zu den Ereignissen in der Ukraine.

Im Vorabend um 19.45 Uhr ist „Kultur Heute“ im Wiener MuseumsQuartier zu Gast und stattet dem Leopoldmuseum einen Besuch ab.

Im Hauptabend um 20.15 Uhr zeigt ORF III „Monika Gruber – Zu wahr um schön zu sein“: Bekanntlich haben besonders die kleinen Dinge im Leben ihre Tücken. Und so bedient sich die Kabarettistin aus unerschöpflichen Quellen wie dem täglichen Fernsehen, dem Unterschied zwischen Mann und Frau und dem Älterwerden. Es folgen „Andreas Vitásek: Sekundenschlaf“ (21.50 Uhr) und „Klaus Eckel – Alles bestens, aber...“ (23.05 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at