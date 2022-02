NEOS: ÖVP auch mitten in der Krise nur an innenpolitischem Hick-Hack interessiert

Hoyos: „Während in der Ukraine Krieg herrscht, ist bei der Volkspartei nur eines im Fokus: Alle anderen anzupatzen. Das lässt nichts Gutes für den U-Ausschuss erahnen.“

Wien (OTS) - „Es ist enttäuschend, dass die ÖVP mitten in dieser durch Putin ausgelösten Krise nur daran interessiert ist, alle anderen anzupatzen. Das zeigt das fehlende Leadership der ehemals staatstragenden Partei und lässt nichts Gutes für den am Mittwoch beginnenden Untersuchungsausschuss erahnen“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos. „Auch heute kommen von Andreas Hanger in seiner Pressekonferenz nachweislich falsche Unterstellungen gegen Helmut Brandstätter. Ich erwarte mir, dass die Volkspartei diese permanenten Anpatzversuche umgehend einstellt.“

Durch diese fragwürdigen Auftritte zeige die ÖVP einmal mehr, dass sie nicht an ehrlicher Aufklärung interessiert ist, so Hoyos, der klarstellt: „Uns NEOS geht es in diesem Untersuchungsausschuss um Aufklärung des korrupten Systems in unserem Land, nicht um einzelne Personen. Vom Ibiza-Video hin zu den ÖVP-Chats rund um Postenschacher, Bestechung und Inseratenmillionen – die vergangenen Jahre in Österreich waren geprägt von Korruptionsskandalen. Uns geht es darum aufzuklären, wie all das passieren konnte und kann, damit wir gemeinsam diesem System endlich ein Ende setzen können. Unter dem schwarz-rot-blauen Korruptionskartell der vergangenen Jahrzehnte ist die Republik zu einem Selbstbedienungsladen verkommen. Dieses System muss weg.“

