AVISO Fototermin am 2. März 2022 mit Peter Hanke, Kurt Gollowitzer und Martin Winkler

DDSG Blue Danube-Flotte nimmt Fahrt für den Saisonstart auf

Wien (OTS) - Seit Ende 2021 ankern die sieben Schiffe der DDSG Blue Danube Pandemie-bedingt im Schifffahrtszentrum am Handelskai bzw. am Donaukanal beim Wiener Schwedenplatz. Nun heißt es wieder „Leinen los“: Am 5. März 2022 startet Österreichs größtes Personenschifffahrtsunternehmen mit der „City Cruise“ in Wien in die neue Saison.

Zur gemeinsamen Besichtigung der nahezu abgeschlossenen Vorbereitungen auf einem der DDSG Blue Danube Schiffe werden sich am Mittwoch, dem 2. März 2022, gemeinsam mit dem Stv. Flottenkapitän Mathias Krista, Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer, Vorsitzender der Österreichischen Verkehrsbüro AG Martin Winkler, MBA, sowie der Geschäftsführer der DDSG Blue Danube GmbH Wolfgang Fischer im Schifffahrtszentrum zu einem Fototermin einfinden. Die DDSG Blue Danube Schifffahrt GmbH ist im Besitz der Wien Holding GmbH und der Verkehrsbüro Group AG.

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Fototermin

Datum: 02.03.2022, 10:00 - 10:30 Uhr

Ort: Schifffahrtszentrum, Anlegestelle 7, MS Admiral Tegetthoff

Handelskai 265, 1020 Wien, Österreich

