Neue Direktorin der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien

Frau Mag.a Petra Hallermaier-Sterer tritt mit 01. März 2022 offiziell ihr neues Amt als Direktorin der Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder in Wien an

Wien (OTS) - Frau Hallermaier-Sterer ist bereits seit 19 Jahren im Haus als Pflegepädagogin, FH-Lektorin für Gesundheits- und Krankenpflege und Wissenschaftliche Leitung des Universitätslehrgangs Intensivpflege tätig. Mit ihrer neuen Aufgabe an der Spitze der Akademie übernimmt die 49-Jährige die Verantwortung für die Aus- und Weiterbildung für rund 110 Studierende und Auszubildende am Standort Wien.

Die Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien besteht seit über 40 Jahren und ist als Ausbildungsinstitution für Pflegeberufe eine wichtige Instanz in Wien und Umgebung. Das Ausbildungsangebot an der Pflegeakademie ist besonders breit gefächert. Neben dem Bachelorstudium für Gesundheits- und Krankenpflege in Kooperation mit dem FH Campus Wien, dem Universitätslehrgang für Intensivpflege in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien, der Sonderausbildung für Pflege in der Nierenersatztherapie startet ab Oktober 2022 auch die neue 2-jährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz.

Der Provinzialleitung der Barmherzigen Brüder in Wien freut sich über die Neubesetzung: „Wir sind froh, dass wir eine so erfahrene und qualifizierte Pädagogin aus unseren eigenen Reihen als neue Direktorin gewonnen haben. Wir freuen uns mit ihr gemeinsam die Pflegeakademie als zentralen Bildungsort in Wien zu positionieren und neue Angebote zu schaffen. Wir sehen die Pflegeakademie als Karriereschmiede für die zukünftige Generation von Pflegenden. Für die Zukunft wünschen wir Frau Hallermaier-Sterer alles Gute und gutes Gelingen“.

„Die Pflegeakademie bietet hohe Qualität und Professionalität in einer familiären Atmosphäre. Der daraus resultierende Teamspirit, sowie Verlässlichkeit und Kollegialität möchte ich auch weiterhin an der Akademie pflegen. In diesem Zusammenhang ist es mir sehr wichtig, dass wir auf die Bedürfnisse der Studierenden eingehen - nur so können wir zukünftig junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern“, so die neue Direktorin Frau Mag.a Hallermaier-Sterer.

Über die Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Wien

