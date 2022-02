CMS berät Bankenkonsortium bei Finanzierung des Projekts Althan Quartier

6B47 Gruppe erhält 360 Millionen-Euro-Kredit für die Entwicklung eines Immobilienprojekt am Franz-Josefs-Bahnhof.

Wien (OTS) - CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH hat ein Bankenkonsortium unter Führung der Raiffeisen Bank International AG als Bookrunner und Arranger einer 360 Millionen-Euro-Finanzierung an die 6B47 Gruppe beraten. Mit dem Kapital entsteht am Franz-Josefs-Bahnhof ein völlig neues Stadtteilzentrum.

Zum CMS Rechts-Team rund um Stefan Paulmayer, Partner bei CMS Wien, gehören neben Günther Hanslik auch Wolfgang Hellsberg und Mark Timar. Das Bankenkonsortium bestand aus Raiffeisen Bank International AG, Oberbank AG, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft und der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG. Die offizielle Unterzeichnung der entsprechenden Vertragswerke fand am 16. und 17. Februar 2022 und die erste Auszahlung der Kredite am 18. Februar 2022 statt.

„ Das Projekt 'Althan Quartier' war für uns herausfordernd, weil neben der Projektkoordinierung mit verschiedenen Stakeholdern – und deren zum Teil unterschiedlichen Interessen – auch unterschiedliche strukturelle und rechtliche Aspekte zu berücksichtigen waren. Umso mehr freuen wir uns, dass das Projekt für alle Parteien so erfolgreich abgeschlossen werden konnte “, so Lead-Partner Stefan Paulmayer. „ Wir freuen uns sehr, dass CMS bei dieser für den Wiener Markt sehr wichtigen und spannenden Transaktion beraten durfte “, so CMS Managing Partner Günther Hanslik.

Stefan Paulmayer und sein Team war für die Gesamtkoordination der Transaktion verantwortlich. Dabei wurden über 35 transaktionsbezogene Finanzierungsdokumente für vier kreditnehmende Projektgesellschaften erstellt und zwischen den Parteien verhandelt. Zusätzlich mussten im Vorfeld der Vertragserstellung zahlreiche strukturelle Themen geklärt werden, die für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion eine Voraussetzung waren.

Auf dem 2,4 Hektar großen Areal oberhalb des Franz-Josefs-Bahnhofs in Wien entsteht derzeit ein völlig neues Stadtteilzentrum: das Althan Quartier. Es wird Büros, Co-Working-Spaces, Restaurants, Nahversorger, Geschäfte und Dienstleister, hochwertige Wohnungen, ein Hotel und ein Parkhaus beherbergen. Dieser nachhaltige Mix auf ca. 130.000 m² Bruttogeschossfläche ermöglicht zeitgemäßes, urbanes Wohnen mit einem Minimum an notwendigen Wegen.

Das Projekt wird durch die 6B47 Real Estate Investors AG entwickelt, die zu den führenden Immobilienentwicklern im deutschsprachigen Raum mit Büros in Wien, Düsseldorf, Berlin, München und Warschau gehört.

Über CMS Reich-Rohrwig Hainz

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist eine der führenden Rechtsanwaltssozietäten in Österreich sowie in Südosteuropa und verfügt über Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Istanbul, Kiew, Ljubljana, Podgorica, Sarajewo, Skopje, Sofia und Zagreb. Mehr als 200 Jurist:innen und Steuerexpert:innen verstehen es durch ihre Spezialisierung, Klient:innen in allen Fragen des nationalen sowie internationalen Wirtschaftsrechts effizient und auf höchstem Niveau zu beraten.

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist darüber hinaus Gründungsmitglied von CMS, einer internationalen Organisation von Anwaltskanzleien. Mit rund 5.000 Jurist:innen und 75 Büros in 45 Ländern verfügt CMS über eine langjährige lokale Expertise sowie ein globales Netzwerk.

Weitere Informationen finden Sie unter: cms.law

