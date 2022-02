GR-Wahlen Tirol: Deutsch und Kollross gratulieren SPÖ-Kandidat*innen zu beträchtlichen Zugewinnen und zur Absoluten in zehn Gemeinden

Dornauer mit überwältigender Mehrheit in Sellrain im Amt bestätigt – Lentsch erobert Bürgermeistersessel in Zams – Absolute für SPÖ und SPÖ-nahen Listen in mehreren Gemeinden

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch und Vorsitzender des Sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverbands Österreich (GVV), SPÖ-Kommunalsprecher im Nationalrat Andreas Kollross gratulieren zu beträchtlichen Zugewinnen und zur absoluten Mehrheit in zehn Gemeinden bei den gestrigen Gemeinderatswahlen in Tirol. „Die Wahlkampf-Bedingungen waren aufgrund der aktuellen Corona-Situation wahrlich keine einfachen. Doch die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Tirol haben auf die richtigen Themen gesetzt und sich für die Verbesserung des Lebens der Menschen eingesetzt – und konnten damit das Vertrauen ausbauen“, so Deutsch und Kollross. ****

Besonders bemerkenswert sei das Ergebnis von Benedikt Lentsch, der sich in Zams, der Heimatgemeinde von LH Platter, mit über 50 Prozent der Stimmen gegen ÖVP-Amtsinhaber Traxl durchgesetzt hat: „Dort, wo prominente ÖVP-Vertreter zuhause sind, wird die ÖVP am härtesten abgestraft. Wie schon bei den Kommunalwahlen in Niederösterreich, wo die ÖVP in der Heimatgemeinde von Sobotka die absolute Mehrheit verloren hat, zeigt sich auch hier, dass die ÖVP wegen der Skandale ihrer Bundespartei immer weniger Zuspruch findet, während die SPÖ dazugewinnt“, so Deutsch.

Beachtliche Erfolge konnten auch Elisabeth Blanik in Lienz und Thomas Öfner in Zirl erzielen: Sie setzten sich in ihren Gemeinden jeweils gegen mehrere Kandidat*innen durch.

Deutsch und GVV-Chef Kollross bedanken sich „für den engagierten Wahlkampf und den großen Einsatz der Tiroler SPÖ und ihrer Gemeindeorganisationen, der Bürgermeister*innen und der Spitzenkandidat*innen“. (Schluss) bj/ls

