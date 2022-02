März-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

Österreich-Premiere, Filmgespräche, Bilderbuch-Kino und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Eine Österreich-Premiere – noch vor dem offiziellen Kinostart – markiert am 17. März in Kooperation mit dem Karikaturmuseum Krems den Höhepunkt des Programms des nächsten Monats im Kino im Kesselhaus am Campus Krems: In „Rotzbub“ erweckt der bayerische Filmemacher Marcus H. Rosenmüller gemeinsam mit Santiago Lopéz Jover die Figurenwelt von Manfred Deix zum Leben, der 2016 verstorbene Karikaturist hat noch selbst das Drehbuch abgenommen.

Danach werden zwei Dokumentarfilme mit anschließenden Gesprächen präsentiert: Im Anschluss an „Nasrin“ über die iranische Rechtsanwältin und Menschenrechtsaktivistin Nasrin Sotoudeh, die zu 38 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben verurteilt worden ist, gibt es am 24. März ein Podiumsgespräch mit Amnesty-Aktivistin Parisa Mansouri und Univ. Prof. Dr. Siroos Mirzaei, einem Spezialisten für den Nachweis von Folter. Am 30. März reist die deutsche Filmemacherin Manuela Federl zu einem Filmgespräch über ihren, die Flüchtlingsthematik behandelnden Streifen „The Game – Spiel zwischen Leben und Tod“ an.

Dazwischen, am 27. März, gastiert das WienXtra-Bilderbuch-Kino im Kino im Kesselhaus und bietet einem jungen Publikum ab drei Jahren wieder ein altersgerechtes Erlebnis auf großer Leinwand inklusive Live-Erzählungen und –Musik, diesmal mit „Als das Faultier mit seinem Baum verschwand“ von Oliver Scherz und Katja Gehrmann, „Nalle will Bestimmer sein“ von Stina Wirsén und „Hamster Heinz auf Schatzsuche“ von Raoul Krischanitz. Anlässlich der aktuellen Ausstellung „Christine Nöstlinger und ihre Buchstabenfabrik“ im Karikaturmuseum Krems ist überdies am 26. März Mirjam Ungers Verfilmung von Nöstlingers autobiographischem Jugend-Roman „Maikäfer flieg!“ zu sehen.

Alle Veranstaltungen gemäß aktueller Covid-19-Regeln und derzeitigem Stand. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

