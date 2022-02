Beate Elvira Lamprecht übernimmt Studiengang Hebammen

Beate Elvira Lamprecht ist seit Februar neue Leiterin des Bachelorstudiengangs Hebammen an der FH Salzburg.

Salzburg/Puch (OTS) - Nach unterschiedlichen Stationen als Hebamme im Krankenhaus sowie freiberuflich, einem Pädagogik-Studium und Weiterbildungen im Bereich Pflegemanagement, hat Beate Elvira Lamprecht im Februar 2022 die Leitung des Bachelorstudiums Hebammen an der FH Salzburg übernommen. Lamprecht möchte sich in den nächsten Jahren besonders für die Ausweitung der Praktikumszeiten, neue Lehr- und Lernmethoden sowie die interprofessionelle Zusammenarbeit einsetzen.

Ihre Hebammenausbildung schloss die gebürtige Kärntnerin 1990 an der Bundes-Hebammenlehranstalt in Klagenfurt ab. Seit ihrem Abschluss ist sie als selbstständige Hebamme tätig und arbeitete parallel immer am Klinikum Klagenfurt, von der Turnushebamme bis zur Abteilungsleiterin der Pflege. 1998 folgte der Magisterabschluss des Pädagogik-Studiums an der Universität Klagenfurt. Im Laufe ihrer beruflichen Karriere absolvierte sie die Ausbildung zur Rettungs- und Notfallsanitäterin, den Weiterbildungslehrgang zur Akademischen Gesundheits- und Pflegemanagerin an der FH Kärnten (2016), die internationale Ausbildung zur Still- und Laktationsberaterin, sowie diverse Fort- und Weiterbildungslehrgänge im Bereich Pflege- und Qualitätsmanagement. Viele Jahre Erfahrung in der Aus- und Fortbildung von Hebammen und anderem medizinischem Personal sowie Lehr- und Forschungstätigkeiten runden das Profil der neuen Studiengangsleiterin ab. Persönlich war ein Auslandseinsatz als Hebamme für das Internationale Rote Kreuz, in einem Feldhospital im weltgrößten Flüchtlingslager Bangladeschs 2018, eine besonders prägende Erfahrung.

„Hebammenwissen muss abgesichert sein und Hebammen müssen ihr Wissen überprüfen können. Die Wissenschaft kann Hebammen in ihrer verantwortungsvollen Rolle unterstützen und das Berufsbild stärken. Hebamme ist ein Beruf mit einer langen Tradition – aber auch mit einer großen Zukunft“, betont Beate Elvira Lamprecht die Rolle der akademischen Ausbildung.

Beate Elvira Lamprecht übernimmt die Position von der langjährigen Studiengangsleiterin Margit Felber, die im Sommer 2021 in Pension ging. Interimistisch leitete Eva-Maria Schwaighofer - Leiterin des Masterlehrgangs „Salutophysiologie für Hebammen“ - den Studiengang bis Anfang 2022.



Hebamme studieren an der FH Salzburg

Seit 2006 absolvieren Hebammen ein dreijähriges Bachelorstudium an Fachhochschulen. Bis 2021 wurden alle 3 Jahre 24 Hebammen-Studierende aufgenommen. Ab dem Wintersemester 2022/2023 starten zwei Jahre hintereinander je 24 Studierende. Somit werden die Studienplätze innerhalb von drei Jahren sogar verdoppelt. Anmeldeschluss für den Start im Wintersemester 2022 ist der 15. März 2022. www.fh-salzburg.ac.at/heb



