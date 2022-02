Hilfswerk NÖ erneut Best Recruiter im Bereich Ambulante Pflege und Betreuung

Zum dritten Mal in Folge wird das Hilfswerk NÖ für seine Recruiting-Qualität mit dem Gold-Siegel ausgezeichnet.

„Wir sind sehr stolz nun schon zum dritten Mal in Folge das Gold-Siegel erhalten zu haben. Es zeigt sich, dass wir in Hinblick auf unsere Aktivitäten rund um die Personalsuche den richtigen Weg eingeschlagen haben und werden diesen auch in Zukunft erfolgreich weitergehen LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerk Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Erneut geht das Hilfswerk Niederösterreich bei der jährlich durchgeführten Studie zum Thema Recruiting-Qualität „Best Recruiters 2021/22“ als Branchensieger in der Sparte „Ambulante Pflege und Betreuung“ hervor. Damit geht die Erfolgsserie weiter und bereits zum dritten Mal in Folge wird die Recruiting-Qualität des Hilfswerk Niederösterreich mit dem Gold-Siegel ausgezeichnet.

„Wir sind sehr stolz nun schon zum dritten Mal in Folge das Gold-Siegel erhalten zu haben. Es zeigt sich, dass wir in Hinblick auf unsere Aktivitäten rund um die Personalsuche den richtigen Weg eingeschlagen haben und werden diesen auch in Zukunft erfolgreich weitergehen“ , freut sich LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerk NÖ.

Jährlich werden im Rahmen der Studie über 500 Arbeitgeber in Österreich analysiert. In die Beurteilung wurden diverse entscheidende Faktoren des Recruitings miteinbezogen. Diese umfassen unter anderem den Aufbau und Inhalt der Karriere-Website, die Gestaltung der Online-Stellenanzeigen und die Rückmeldung auf eingelangte Bewerbungen sowie Anfragen. Das Hilfswerk NÖ punktet vor allem mit einem raschen Abschluss des Bewerbungsprozesses sowie dem Aufbau von Talente-Pools, Empfehlungsprogrammen und Kooperationen mit Ausbildungsstätten.

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Niederösterreich

Presse & Kommunikation

Tel. 05 9249-30140

presse @ noe.hilfswerk.at

www.hilfswerk.at/niederoesterreich