Geschäftsführerin der Chance B Gruppe bleibt an der Spitze der bundesweiten Interessenvertretung dabei-austria

Wien (OTS) - Im Dachverband für berufliche Integration - kurz dabei-austria – wurde der Vorstand im Rahmen der Mitgliederversammlung wiederbestellt. An der Spitze bleibt Eva Skergeth-Lopič, die „aktive Interessenvertretung gegenüber Politik, Gesellschaft und Wirtschaft“ als vorrangige Aufgabe sieht und „rund um das Thema Chancengerechtigkeit am Arbeitsmarkt die Vernetzung auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene weiterhin stärken“ will.

Skergeth-Lopič, die den Vorsitz seit 2018 innehat, wird die Geschicke des Dachverbandes auch in den kommenden zwei Jahren lenken. Mit ihr im Team engagieren sich weiterhin der stellvertretende Vorsitzende Andreas Jesse (autArK Integrationsfachdienst), Andrea Fechter (Volkshilfe Arbeitswelt), Monika Weibold (Jugend am Werk, BBRZ), Gernot Reinthaler (ÖZIV Bundesverband), Hemma Hollergschwandtner (Wien Work) und Harald Schneider (arbas Arbeitsassistenz Tirol).

dabei-austria Geschäftsführerin Christina Schneyder freut sich über „die Kontinuität der erstklassigen Vorstandsbesetzung“. Gemeinsam will man den Weg Richtung inklusiven Arbeitsmarkt konsequent fortsetzen und struktureller Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen entgegenwirken. „Dazu braucht es unter anderem geeignete Maßnahmen und entsprechende Mittel, die im Nationalen Aktionsplan Behinderung verankert werden müssen“, so Schneyder.

Über den Dachverband berufliche Integration Austria

dabei–austria tritt für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention ein und zeigt gesellschaftspolitische Benachteiligungen und Problemfelder auf.

Als bundesweite Interessenvertretung setzt sich dabei-austria für die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und ausgrenzungsgefährdeten Jugendlichen ein.

Aktuell vertritt dabei-austria bundesweit 200 Projekte, die von 96 Organisationen umgesetzt werden.

